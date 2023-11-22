航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

今年第一季針對國內航空業者的旅客投訴，較去年同期暴增了88%。圖為紐約拉瓜地亞機場的旅客大排長龍。（美聯社）

許多人覺得，天空變得愈來愈不友善，而且絕不是無的放矢。據聯邦運輸部最近公布數字，2023年第一季針對國內航空業者的旅客投訴達2萬4965件，較去年同期暴增了88%。接著4月份的客訴達6712件，5月也有6465件，同比分別增加了32%和49%。

美聯社報導指出，運輸部今年的公布時間較往年推遲，原因就是因為客訴案件數量太多，以致拉長了統計處理時間。

尤其是涉及身障旅客的投訴案件，例如輪椅在運輸過程中遭損壞，也多達636件，比去年第一季的380件增加超過三分之二。運輸部表示，涉及身障者的每件客訴案都會個別追蹤調查。

從統計數字看來，美國主要航空業者當中，最不友善的就是邊疆航空公司(Frontier Airlines)；這家總部位於科羅拉多州 丹佛市的公司，今年第一季總共載客680萬8601人次，收到了2646件旅客投訴，平均每10萬人次就有38.86次客訴，比例不但遠超過同行其他業者，甚至是第二名的一倍以上。

情況第二糟的是精神航空(Spirit Airlines)，一至三月總共載客1058萬7708人次，遭客訴1771次，換算平均每10萬人次有16.73次客訴。接下來分別是西南航空(Southwest Airlines)，每10萬人10.286次客訴；捷藍航空(JetBlue Airways)每10萬人9.54次客訴；忠誠航空(Allegiant Air)每10萬人8.6次客訴。

至於第六到十名，分別是聯合航空(6.94次)、夏威夷 航空(6.44次)、美國航空(6.39次)、特使航空 (Envoy Air) (4.43次)、阿拉斯加航空(4.29次)。

運輸部強調，這些數字只是該部門所收到來自旅客的投訴，至於消費者直接向航空公司投訴的案件數量，恐怕更高過於此。至於投訴的主要問題，大部分還是關於班機誤點、航班取消和行李遺失。

有消息指出，運輸部正針對「數家國內業者無力執行其所提報之班機時刻表」進行調查 ，但該部發言人拒絕透露遭調查之航空公司名稱。

西南航空上月自行揭露可能遭到聯邦監管單位的罰款處分，因為該公司去年12月期間調度失當造成將近1萬7000航班停飛取消，且未能提供受影響之旅客妥善照顧與安排。西南航空發言人表示，目前尚無法預估罰款實際金額。