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茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

編譯周靜芝 / 綜合報導
醫生建議，在飛機上堅持喝密封的瓶裝水是最安全的。Getty Images
醫生建議，在飛機上堅持喝密封的瓶裝水是最安全的。Getty Images

對許多人來說，搭飛機時能有多種飲料與餐食可供選擇，多少緩和、打發了飛行中的不適與無聊。但事實證明，有些飲料是每位乘客應該盡量避免的。

根據健康網站Health Digest的報導，這主要與機艙內飲用水的清潔度有關。儲存在飛機水箱中的水，在進入機艙前須經過幾個階段的轉換：從公共供水系統到儲水設施，從儲水設施到載運水的車輛，然後再到機艙內的水箱，每個階段都可能讓水受到污染。

2019年對10家主要航空公司和13家後勤服務公司進行的一項研究，對機隊規模、違反「飛機飲用水規則」（ADWR）的情況以及水中大腸桿菌和大腸菌群陽性等變數進行了檢測，結果顯示，相當多航空公司的檢測結果低於3分（滿分為5分），而這正是飲用水是否安全的分界點。

醫療集團One Oak Medical首席醫師辛格（Jason Singh）表示，雖然聽起來有點無聊，但在飛機上堅持喝密封的瓶裝水是最安全的，或是選擇密封的罐裝、瓶裝汽水。他也提醒說，雖然汽水是一種安全的替代品，但這些飲料的含糖量很高，因此不妨選擇蔓越莓汁或番茄汁等低糖飲料。

Air Advisor網站的律師拉德勤科（Anton Radchenko）強調，避免飲用飛機上的水，出於同樣的原因，也應避免在飛機上喝咖啡

在飛機上喝咖啡要三思的原因是，除了喝咖啡會脫水、且有溫和的利尿效果，得勤跑洗手間等問題之外，咖啡機的清潔狀況也令人擔憂；據一些空服人員透露，機上的咖啡機很少有人去清洗它。

咖啡 檢測

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