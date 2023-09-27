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阿姆斯特丹式大麻咖啡店 將出現在加州

編譯彭尚興／即時報導
圖為紐約聯合廣場上開設的大麻店。Getty Images
圖為紐約聯合廣場上開設的大麻店。Getty Images

長久以來，荷蘭阿姆斯特丹以兩大觀光特色吸引全球好奇又羞於啟齒的遊客：合法經營的紅燈區和大麻咖啡店。極可能在不久的將來，美國人至少將不必再為公開體驗大麻而遠渡大西洋。

加州眾議會於9月11日以66比9的懸殊票數差距，通過374號議案，准許設立阿姆斯特丹式的大麻咖啡店，販售大麻相關製品、飲料和食物。稍早之前，州參議會以33對3票通過該案。現在議案已送到民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)的桌上，等候簽署生效。

包括加州在內，目前全美已有23個州，加上哥倫比亞特區和關島，允許合法專賣店出售大麻，但絕大多數都禁止在公開場合吸食。

「很多人喜歡呼朋引伴一起享受合法大麻，更多人喜歡一邊呼麻，一邊啜飲咖啡、品嘗糕點、聆聽音樂。」來自舊金山的州眾議員漢尼(Matt Haney)表示，「無論是從經濟、衛生或安全的觀點，都沒有理由禁止這項生意。」身為374號議案的主要起草人，漢尼承認這項議題最主要的著眼點還是增加稅收。

據有線電視新聞網(CNN)報導，374號議案規定特許大麻營業場所可同時調製並販售不含大麻的飲料及食品，並開放現場音樂或其他藝術表演。

另一方面，大麻咖啡店禁止販售酒精飲料和菸草製品、禁止21歲以下民眾進入，而且吸食大麻製品時必須避開公眾視線。該議案也禁止一般咖飯店或餐飲業者販售大麻產品。

儘管開放大麻咖啡店的提案獲得加州參眾兩會的壓倒性支持，但在民間仍然遭遇不少反對聲浪。洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，美國癌症協會(American Cancer Society)發表公開聲明，指出開放公共場所抽大麻，不但牴觸了多年來的禁菸努力，更明顯違反了加州的無菸法律，呼籲紐森州長否決這項議案。

CNN指出，若紐森同意簽署374號議案，該法將於2024年1月生效。

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