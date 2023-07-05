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購買力強、熱情滿滿 美國觀光客受歡迎

編譯周靜芝 / 綜合報導
美國旅客因消費能力強，受到各國旅遊業者歡迎。Getty Images
美國旅客因消費能力強，受到各國旅遊業者歡迎。Getty Images

美國觀光客常被認為舉止粗魯、驕傲自大，但立陶宛的旅遊專家賈斯汀·亞伯第納斯(Justin Albertynas)卻為那些對「醜陋的美國人」的刻板印象有點自卑的美國旅客帶來一些安慰。

亞伯第納斯是旅遊網站Ratepunk的執行長，他說，當地觀光業把來自紐約、洛杉磯等地美國人奉若上賓；非但不討厭「醜陋的美國人」，且歡迎都來不及。

或許不是每個人都認同亞伯第納斯的觀點，但旅遊業至少在某方面喜歡美國旅客：他們的消費能力。

長久以來，美國市場一直是世界各國旅遊局和觀光業者所垂涎的客群，原因很多，最主要的應該是他們的收入：美國人年平均年薪約7萬元，是全世界排名第七高的國家。

旅遊專家表示，可支配的收入越高代表旅遊預算越多，而且美國旅客在餐飲、旅館和團費上比歐洲和其他國家的旅客花費更多。他們也習慣給小費，旅行時間更長，並且經常大票親友一起出遊。

隨著旅遊業持續復甦，以及業者企圖彌補疫情期間的損失，美國旅客自然更受歡迎。

旅遊業者夏蕾（Catherine Chaulet）指出，除了購買力之外，美國旅客具有某些文化特質，使他們對團體旅遊特別感興趣。她說，美國人在旅行時有一種熱情，這點很值得讚賞。

夏蕾說，她發現很多美、加觀光客，對在地文化、美食特別感興趣，這是旅遊體驗的一部分；他們喜歡那些平日難以獲得的活動或到達的地點，任何獨特的東西，都是美國旅客熱中追求的。

遠距工作的急遽增長，帶動美國旅客和朋友家人一起參加會議或商業活動，並在結束後在當地逗留一段時間。夏蕾說，在此趨勢下，那些兼具商務與休閒的旅遊地點獲益最大。

觀光 疫情 預算 洛杉磯 立陶宛

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