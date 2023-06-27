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護照照片禁微笑 為何政府要你一臉嚴肅

編譯潘勛／即時報導
護照。Photo by Brianna R. on Unsplash
護照。Photo by Brianna R. on Unsplash

政府規定：護照的大頭照不准微笑，不免叫人好奇為何如此，沒能在自己護照擺出最歡樂的臉孔照，究竟有什麼好處？答案其實與科技及國際安全有關。

「哈芬登郵報」(HuffPost)報導，官方並未禁止拍大頭照時微笑，而是國務院要求護照上的照片，必須展示「中性面容，兩眼張開，抿住雙唇」，照片中的人必須兩眼直視，面對照相機。

國務院發言人表示，申請護照的人事實上可以繳交微笑的大頭照，只要雙眼張開，合攏嘴唇就行。也就是說，如果真要護照上的照片看來神采昂揚一點，護照申請人可以拍名模泰拉班克斯(Tyra Banks)式微笑照，露牙就過不了關，事涉邊境安全。

生物測定照相兼旅遊專家圖勞斯卡(Karolina Turowska)指出，護照大頭貼不准微笑的主要原因，在機場、其他邊界檢查哨點都引入人臉辨視軟體；但軟體作業方式跟人類不一樣，為了比對護照上的平面照片與立體的人臉，必須鎖定、測量持照人的臉部特徵，包括瞳孔、兩耳、鼻子及嘴部的距離，還有嘴部及眼睛寬度，微笑會改變臉部比例，軟體辨視就變難許多。

圖勞斯卡表示，大多數國家的護照上不使用微笑照是通行的規定。因為各國使用顏面辨視軟體有所不同，故對「中性面容」的界定也不一樣，例如法國官方就規定，中性面容連嘴角上揚都不准。

國務院發言人指出，「國際民航組織」(International Civil Aviation Organization)對旅遊證件設有全球標準、建議做法，包括護照照片上的臉部表情；照片上表情誇張，要快速辨視持照人，就變難得多。國務院對照片的要求幾十年來都遵循國際民航組織的規定。

專家指出，護照處理延誤，最常見的原因就是照片不合規，即使是最燦爛的微笑照片，都因不符合國務院在官網上提出的要求，可能遭拒，所以最好別冒險，拍張嚴肅、中性的照片，尤其想盡快取得護照時，更該那麼做。

國務院指南另規定，除非因為醫學原因，無法取下眼鏡，不然禁止戴眼鏡的大頭照。帽子或頭巾等也不准，除非「它們是傳統宗教裝束的一部分，而且不斷地在大眾前穿著」，同時要有簽名的書面聲明來佐證。

國務院 醫學 機場

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