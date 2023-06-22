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看數百萬年化石 惡地國家公園值得一遊

編譯周靜芝 / 綜合報導
惡地國家公園佔地24萬4000畝，壯觀的山丘、峽谷和草原是眾多野生動物的家園。(Dudley Edmondson/National Park Service)
惡地國家公園佔地24萬4000畝，壯觀的山丘、峽谷和草原是眾多野生動物的家園。(Dudley Edmondson/National Park Service)

不要被它的名字給騙了，南達科他州的「惡地國家公園」(Badlands National Park)並沒有什麼不好(Bad)。

根據國家公園管理局(National Park Service)的說明，惡地國家公園占地24萬4000畝，壯觀的山丘、峽谷和草原是眾多野生動物的家園，岩層更有數百萬年歷史，而這片土地上的原住民歷史可追溯至「遠古時代」。

惡地國家公園位於南達科他州西南部、靠近黑山(Black Hills)的東部；距離該州第二大城急湍市(Rapid City)約75哩，最近的機場是該市地方機場(Rapid City Regional Airport)，公園距離擁有四座美國前總統頭像聞名的拉什莫爾山(Mount Rushmore)約一個半小時車程。

公園局表示，1922年公園原取名為「仙境國家公園」(Wonderland National Park)，「惡地」一名它是為了向原住民拉科塔族(Lakota)致敬，他們長期以來稱這個地區為mako sica，意思是「bad lands」。

岩石遍布的地形、天候惡劣，加上「泥濘和不衛生」的稀有水源，使這裡成為無法居住之地，考古學家還沒有在公園裡發現任何人類定居的痕跡；相反地，篝火、屠宰和採石場遺址說明了「惡地」曾是許多族群季節性的狩獵之地。

公園局表示，惡地國家公園擁有「世界上最豐富的化石層之一」，僅在Big Pig Dig這一處，就出土了1萬9000多件化石，其中包括犀牛、馬和小鼷鹿(mouse-deer)的祖先。

遊客可以輕鬆地在惡地國家公園度過幾個小時至幾天的時間。時間有限的遊客可以從Ben Reifel遊客中心進入，沿著風景優美的環形公路行駛，時間約一至兩小時，徒步旅行則從一小時到五小時不等。

公園局表示，多數遊客喜歡在春季和秋季造訪「惡地」，因為這裡冬季寒冷多風、夏季炎熱乾燥；但公園內的化石實驗室(Fossil Preparation Lab)只在6月中旬至9月下旬開放。

遊客可以從Ben Reifel遊客中心進入，沿著風景優美的環形公路行駛。Gett...
遊客可以從Ben Reifel遊客中心進入，沿著風景優美的環形公路行駛。Getty Images
惡地國家公園的岩層有數百萬年歷史，而這片土地上的原住民歷史可追溯至「遠古時代」。...
惡地國家公園的岩層有數百萬年歷史，而這片土地上的原住民歷史可追溯至「遠古時代」。（Sara Feldt/National Park Service)

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