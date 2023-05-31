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就在你的座位前 空服員說飛機這個地方最髒

編譯徐薏茹／即時報導
Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash
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自新冠肺炎疫情開始以來，防疫意識提升，而搭乘飛機時避免接觸病菌以保持健康，對於許多旅客來說一直是個挑戰。根據一位長途航班空服員分享的經驗，有一些方法可以將接觸病菌的風險降到最低，首先，就先從椅背的置物袋開始。

空服員及Reddit用戶HausOfDarling透露飛機艙內最骯髒的地方，他表示：「我總是建議，絕對、絕對不要在椅背的置物袋內放置任何物品，清潔人員會清除置物袋的垃圾，但永遠不會『清潔』。」

空服員透露，清潔人員清理椅背置物袋時，會發現各式各樣骯髒的物品，例如用過的髒衛生紙、嘔吐袋、內褲、襪子、口香糖、吃過的糖果、蘋果核等等。

想像一下，用過的衛生紙揉成一團後塞進椅背口袋，而下一班乘客登機後渾然不知，又將手機、耳機、電腦、平板等放進置物袋，最好的情況可能只是覺得很不衛生，但最糟的情況是，這可能是接觸他人垃圾而染病的一個途徑。

加拿大廣播公司(Canadian Broadcasting Corporation)2018年針對18個航班所做的100個拭子測試發現，椅背置物袋的各種病菌檢測結果呈陽性反應，包括厭氧性細菌(aerobic bacteria)、黴菌、大腸桿菌群(coliforms)、大腸桿菌(E.coli)。

為因應這一問題，空服員建議搭乘飛機時攜帶抗菌紙巾或消毒殺菌劑，並注意避開使用椅背後置物袋，尤其是短途航程時。

許多航空公司會安排機組人員迅速收拾垃圾、摺疊安全帶、把雜誌放進椅背置物袋裡，簡單清潔後，立即歡迎下一班乘客上飛機。

乘客若自帶消毒用的紙巾，可以擦拭桌面、窗戶、安全帶及座位前的小螢幕。

一名旅客在社群媒體Instagram分享他的經驗，他建議另外用塑膠袋包裝個人物品，「這就是為什麼我總是會帶塑膠袋搭飛機，如果我有藥片、書、雜誌或任何想快速取得的物品，我會先放在塑膠袋內，再放進椅背上的置物袋。」

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