7種物品 旅遊高手一定放隨身行李

旅遊專家建議，有七件物品在搭機時應該放在隨身行李內，以減少像是把隱形眼鏡放在托運行李中，最後卻遺失了的風險。(Getty Images)

搭機旅行時，除了托運行李，多數人還會帶著隨身行李登機；生活旅遊網站The Points Guy專欄作者譚娜(Caroline Tanner)指出，有七件物品應該放在隨身行李內，以減少像是把隱形眼鏡放在托運行李中，最後卻遺失了的風險。

1.身分證明文件

這一點毫無懸念。身分證明文件如護照或駕照 ，是旅行時最需要隨身攜帶的物品之一，特別是在國外旅行。在國內旅行不需要護照，但18歲及以上仍需要駕照或附照片的身分證件，入住旅館或租車都需要。

譚娜表示，她建議在國外旅行時用手機 拍下護照照片備用，旅館房間若有保險 箱，最好把護照和其他貴重物品鎖在保險箱裡。

2.手機和充電器

手機是旅行時最有用的工具之一，特別是如果可使用國際漫遊。譚娜建議把所有電子產品和充電器放在背包裡，以方便在飛機上取用。她也建議在下機前讓手機充滿電。

3.耳機和其他電子產品

譚娜說，耳機也是旅行時不可少的小物品；她說遇過幾次同車的乘客沒用耳機講電話，讓其他人厭煩，也是極不體貼的行為。

4.一套換洗衣物

她建議隨身行李中至少要帶一套備用衣物，容易出汗的人，就多帶雙襪子。譚娜說，在長途飛行和須轉機的航班，如有套乾淨衣服可以在途中換上，可頓時讓人感覺神清氣爽。

5.環保水瓶

她表示，因為飛行會讓人脫水，特別是喝了酒，所以旅行時一定要確保水分充足。她說，只要在機場安檢前讓水瓶倒空就好，前往登機口途中，再將水瓶裝滿。

6.處方藥和常備藥品

需要每天服藥的人更要將必要的處方藥與諸如止痛藥或抗過敏藥放入隨身行李。譚娜說，她總是帶幾天份的泰諾(Tylenol)、苯海拉明(Benadryl)、維生素、益生菌等以備不時之需。

7.洗手液、濕巾、紙巾、面紙

即使在疫情前，譚娜說，她旅行時也會在背包裡帶著洗手液和濕巾；她說，但要確保洗手液不超過12盎司，其他液體符合3.4盎司(100毫升)以下的要求。