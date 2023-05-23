這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

旅遊專家建議，有七件物品在搭機時應該放在隨身行李內，以減少像是把隱形眼鏡放在托運行李中，最後卻遺失了的風險。Getty Images

搭機旅行時，除了托運行以，多數人還會帶著隨身行李登機。生活旅遊網站The Points Guy專欄作者譚娜（Caroline Tanner）指出，有七件物品應該放在隨身行李內，以減少像是把隱形眼鏡放在托運行李中，最後卻遺失了的風險。

1.身份證明文件

這一點毫無懸念。身份證明文件如護照或駕照 ，是旅行時最需要隨身攜帶的物品之一，特別是在國外旅行。

在國內旅行，不需要護照，但18歲及以上仍需要駕照或其他由各州DMV所發的Photo ID，以通過機場 運輸安全管理局（TSA）的安檢。到達目的地後，還需要出示身份證明來入住旅館 或租車 。

譚娜表示，如果是在國外旅行，她建議備有用手機 拍下的護照照片，同時將護照和其他貴重物品鎖在旅館房間的保險箱（如果有的話）。

2.手機和充電器

手機是旅行時最有用的工具之一，特別是如果可使用國際漫遊。譚娜表示，自己是路癡，在旅行時會一直用手機來導航和確定方向，這也表示她必須經常給手機充電。

她會把所有的電子產品和充電器放在背包裡，以便在飛機上方便取用，並使用座位上的充電插座。譚娜說，通常她在下機前會讓手機充滿電，這樣就不必擔心在前往住宿地點途中沒電，或是需要等候轉機時卻無法在機場找到充電設備。

3.耳機和其他電子產品

除了手機，譚娜說，她總是帶著iPad和Apple Watch旅行，它們都需要單獨的充電器；此外，耳機也是她旅行時不可少的小物。譚娜說，她遇過幾次同車的乘客沒用耳機講電話，讓其他人厭煩不已，這也是極不體貼的行為。

4.一套換洗衣物

譚娜表示，有一次她因為天候不佳，錯過了轉機的航班，托運行李沒有被送到最終目的地，讓她不得不帶著背包和穿了一整天的衣服在邁阿密的機場旅館過夜。

她建議隨身行李中至少要帶一套備用衣物，容易出汗的人，就多帶雙襪子。譚娜說，在長途飛行和須轉機的航班，如有套乾淨衣服可以在途中換上，可頓時讓人感覺神清氣爽。

5.環保水瓶

譚娜的背包還有一樣必備物品，就是環保水瓶。她說，只要在機場安檢前讓水瓶是空的就好，前往登機口途中，再將水瓶裝滿。

譚娜表示，搭機時她通常會要水，然後將水倒進環保瓶內，保持瓶子一直是滿的；因為飛行會讓人脫水，特別是喝了酒，所以旅行時一定要注意喝水量，確保水份充足。

6.處方藥和常備藥品

需要每天服藥的人，更要將任何處方藥與常備的非處方藥，如止痛藥或抗過敏藥一起放入隨身行李。譚娜說，她總是帶幾天份的泰諾（Tylenol）、苯海拉明（Benadryl）、維生素、益生菌等，以及一些日常藥品，防範萬一滯留超過預期時間。

7.洗手液、濕巾、紙巾、面紙

即使在疫情前，譚娜說，她旅行時也會在背包裡帶著洗手液和濕巾，因為她登機入座前做的第一件事就是擦拭所有地方，包括前面的小桌板和安全帶。

她說，這些物品都很小，可以很容易放在隨身行李中；但要確保洗手液不超過12盎司，其他液體符合3.4盎司（100毫升）以下的要求。