搭郵輪 小心五大錢坑

郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

國際郵輪 協會(Cruise Lines International Association)統計，每位郵輪旅客平均花費2200元，包括1635元船票外加565元郵輪規費以及上岸遊覽費(不含飛往港口機票)，全程包吃包住，相當划算。 但上船後有各種消費項目，不知所以的旅客容易誤踩錢坑，因此專家建旅客出發前事先做好功課，以免傷了荷包。

CruiseCritic.com主編布朗(Carolyn Spencer Brown)表示：「事先了解郵輪基本票價包含與不包含的項目，挑選值得花錢的項目，才不會上船後措手不及。」並針對郵輪自費項目五大錢坑，提醒旅客注意。

郵輪專家齊隆(Stewart Chiron)表示：「大家犯下的最大錯誤就是安排過多行程，想要預訂所有上岸活動。」通常為期一天的上岸行程費用從20到300元不等，隨便參加四、五個自費行程，就要多付數百甚至數千元，「最好的解決之道，就是詳細研究自費行程，盡量減至最少，或者更好的方式就是在保證安全的情況下，自行安排小旅行。」

*非必要的無限暢飲套票：

郵輪船票包含三餐和飲水，但遊客可以自費購買包含軟性飲料和雞尾酒的無限暢飲套票，但通常都是浪費錢，齊隆直言：「我不會買飲料套票」，因為以八天七夜行程為例，旅客需要每天喝上三罐或更多汽水才能回本，建議挑選包含飲料暢飲的郵輪行程，就不須再額外付費。

*郵輪特色餐廳：

郵輪附設高級餐廳是業者獲取更多利潤 的最佳管道，而且宣稱比郵輪自助餐更具特色的優質菜色，通常要價20到45元不等，專家提醒旅客要先問問自己：「既然已經付了三餐，為何還要額外花錢吃東西？」齊隆建議，即使必須在高級餐廳用餐，請限制一次、最多兩次即可。

*網路費用：

郵輪網路費用每分鐘約0.35到一元不等，多數郵輪會推出價格優惠的無限上網套票，布朗坦言：「度假時仍需要和外界保持聯繫的人，購買套票可以省下一大筆錢。」但是和無限暢飲一樣，建議旅客購買前，應評估所需的上網時間，尤其郵輪或港口會安排許多活動，實際上網時間會比待在家裡少得多，而且在郵輪上購買無限上網套票的旅客，一旦行程結束，務必註銷帳號，否則仍得繼續付費。

*郵輪附設賭場：

根據CruiseMarketWatch.com調查，旅客在郵輪的平均花費有55%是用來買酒和賭博，因為郵輪附設的賭場宛如一座海上「拉斯維加斯」，令不少旅客深陷賭桌、無法自拔，建議旅客記錄投下的賭金和酒錢，並設定金額底線，以免下船後負債累累。