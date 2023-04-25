不想搭機或入境恐被拒 確認護照有效期至少六個月

計畫在今年出國旅行的人，最好先檢查一下護照，在出發旅行時至少還有六個月的有效期。取自pexels

計畫在今年出國旅行的人，最好先檢查一下護照，如果快過期，可能會出問題。各國和航空公司都有嚴格的護照效期規定，為了安全起見，護照需要在出發旅行時至少還有六個月的有效期；但是有太多人忽略此事，等發現時通常為時已晚。

以凱利夫婦為例，泰德和妻子蘇珊娜在疫情前計畫從波士頓 搭乘漢莎航空前往義大利 慶祝結婚50周年，航空公司售票處將這對夫婦拒之門外。原因是要前往義大利，護照至少要有90天的有效期，即使會在過期前返回；而蘇珊娜的護照在那之前就已經過期了。

凱利說，漢莎航空的員工告訴他們可以重新預訂第二天的機票，於是他匆匆趕到波士頓辦理護照的辦公室，支付了加急的費用。夫婦倆第二天飛往佛羅倫斯，但航空公司對他們的商務艙機位額外收了17,766元。

這是一個昂貴的錯誤。而事實證明，這也是個常見的錯誤。

當莎莉·格林伯格的另一半被拒絕登上他們去年預訂從華府 飛往哥本哈根的航班時，她簡直大傻眼。格林伯格回憶說，他們不得不離開機場搭車回家，當晚去拍了張新的護照照片，第二天一早在國務院 附近的緊急護照辦公室與許多人一起排隊。航空公司還因為更改航班多收了他們850元。

身為非營利組織全國消費者聯盟的執行董事，格林伯格說，她問了她的員工，80%的人說他們不知道旅行時需要一本至少有六個月有效期的護照，「消費者需要確實檢查他們的護照」。

維吉尼亞州 的IT主管戈德曼（Jonathan Goldman）認為，他向國務院支付145元領取一本新護照，有效期為10年；但有些國家要求至少有6個月的有效期，代表他的護照無法用滿10年，他說國務院應該糾正這個問題。而問題是，國務院並沒有制定其他國家的護照有效期要求。

為了避免旅行計畫受到干擾，可以先在國務院網站上找到相關護照信息。例如一些受歡迎的國家，包括義大利，有三個月的規定，但大多數加勒比海地區、法國和德國等歐洲國家以及大多數亞洲國家，都要求至少六個月。

旅客要擔心的不僅是目的地國家的要求，航空公司也有自己的護照過期規則，正如馬里蘭州的律師托拉尼（Anita Tolani）所經歷的。她與家人正準備登上從華府飛往巴哈馬的航班，進行2017年的家庭旅遊。

托拉尼回憶道，登機口的航空公司人員不讓她的女兒登機。儘管巴哈馬的規定很明確，只要求在入境時持有效護照，但美國的航空公司要求無論目的地是哪裡，國際航班的護照有效期為六個月。托拉尼夫婦最後不得不待在家裡。

格林伯格說，航空公司應該在乘客訂票時通知他們有關護照有效期的要求，如果護照不符合六個月的規定，他們不應該售出機票。她說，她相信航空公司利用這種機會來賺取一些額外的錢。

如果正打算出國旅行，建議確保護照在六個月內不需要更新，即使前往的國家沒有這種要求。想要更保險？那就讓它變成八個月有效期。