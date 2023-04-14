世界最長洞穴系統 竟在這個國家公園

假如腳底下另有一個世界，真是驚險刺激，但這並非想像，而是確有其事，而且這個地底下的世界就在美國，位於肯德基州的「巨洞國家公園」(Mammoth Cave National Park)。Getty Images

假如腳底下另有一個世界，真是驚險刺激，但這並非想像，而是確有其事，而且這個地底下的世界就在美國，位於肯德基 州的「巨洞國家公園」(Mammoth Cave National Park)。

巨洞國家公園有全世界最長的洞穴系統，光是目前已被探索並測量的部份就長達400哩，是台灣島從南到北(394公里約等於245哩)距離的1.5倍以上。

影片來源：youtube/21st Century Pioneer

「Mammoth」意指長毛象，也有龐大的意思，國家公園局說明，這個公園的名字與長毛象無關，而是指洞穴巨大，在19世紀初就用Mammoth這個字稱呼這些洞穴。進去後有長長的管狀通道、若干大房間有閃閃發光的牆壁、狹縫峽谷、巨大圓頂，甚至還有一塊看似冰凍瀑布的滴水石。

巨洞國家公園長久以來吸引無數旅客前往肯德基州中南部，它承載數千年人類史、地面面積廣及5萬3000畝，又有豐富奇景，包括連綿起伏的丘陵、茂密森林、鬱蔥青翠的河谷，適合徒步旅行或者騎自行車，此外，格林河(Green River)和諾林河(Nolin River)貫穿公園，可划船、釣魚。

這座公園名氣或許比不上其他如雷貫耳的美國其他國家公園，卻已被列入聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage Site)、以及世界生物圈保護區(International Biosphere Reserve)，觀光 及歷史價值深厚，值得一遊。

該怎麼玩？

想當然爾，巨洞是整座國家公園的重頭戲，必須購票入洞參觀，雖然可自行參觀，但專家建議選擇跟團，讓導遊有系統的引領參觀幾個重點，諸如以哥特式岩層聞名的地下通道「哥特大道」(Gothic Avenue)、可穿越管狀通道及閃亮牆壁的「雪球房」(Snowball Room)。

回到地面後，可前往被列入「國家水道」(National Water Trail)的格林河和諾林河，可以玩划艇、獨木舟，還可垂釣；園內還有若干健行和自行車步道 ，其中Big Hollow Trail、Connector Trail長達十多哩，公園南部有遊客中心，北部適合探險。

巨洞國家公園全年開放，夏季是最佳旅遊時間，春秋季人不多，冬天是淡季；無論何時，洞穴裡永保宜人的華氏54度。