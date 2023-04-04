美國公民可有雙重國籍 但可同時擁有多本護照嗎？

美國公民可同時擁有美國護照和另一國家的護照，，因為聯邦法律並未限制公民在擁有其他國籍後、不能同時擁有兩本護照。Getty Images

全世界有60幾個國家允許公民擁有雙重國籍，美國便是其中之一；意即除了美國護照外，同時可擁有其他國家的護照。

雙重公民身分(即雙重國籍)允許民眾在擁有公民權的國家工作、居住、求學及享有其他福利，而不會有喪失美國籍的風險。

可以同時擁有美國護照與他國護照嗎？

美國公民 可透過結婚、生產或投資(又稱黃金護照)等方式取得雙重公民身分。除了另一國家的護照，美國公民可同時擁有美國護照，因為聯邦法律並未限制公民在擁有其他國籍後、不能同時擁有兩本護照。

國務院規定，父母為美國籍，子女若出生於國外，便同時擁有美國與出生國家的公民身分；或是出生於其他國家的個人，之後入籍美國，也可擁有雙重國籍。

這意味著美國公民可入籍其他國家，而不必擔心會失去美國公民身分，也可同時擁有美國與他國護照。

值得注意的是，有些國家像日本會要求你放棄美國籍，也不能同時擁有兩本護照。所以，入籍前一定要先確認另一個國家是否允許你同時擁有美國護照和他國的護照。

少有人知道的是，美國允許公民同時擁有兩本美國護照，方便經常旅遊多國者申請簽證。Getty Images

可以擁有第二本美國護照嗎？

少有人知道的是，美國允許公民同時擁有兩本美國護照，方便經常旅遊多國者申請簽證 。任職跨國投資集團TPG的史密斯(Ryan Smith)表示，他的工作經常得同時走訪多國、申請不同簽證，這得耗費許多時間；而他沒有時間等待一本護照取得簽證後、再申請另一個。史密斯說，同時有兩本護照，讓他可以同時申請兩份簽證。

史密斯解釋說，在申請第二本護照時，和申請第一本護照的程序和要繳交的文件相同，但需額外說明自己為何需要第二本護照。在向國務院申請時，有三種標準方式，其中快速服務，扣除郵遞時間約需3至5周，若是一般服務，大概要6至9周，視不同情況而定。

此外，一般美國護照的有效期限為10年，但第二本護照的效期只有4年。由於一般人通常會在拿到第二本護照的3至4個月內進行跨國旅行，史密斯建議花點錢找代辦申請護照的公司，例如ItsEasy Passports & Visa s、Travel Visa Pro 和Visa HQ。他說，這樣簡單得多，不會因為郵寄而耽誤時間，或提心吊膽在最後一刻才拿到護照。

史密斯同時提醒，不要同時出示兩本美國護照給邊防人員，避免造成他們的困擾。史密斯曾在非洲數個國家碰到這類情況，當他被發現擁有兩本美國護照時，安檢人員感覺無法置信，史密斯得打電話給美國大使館，請他們證明他的兩本護照都具有效期，且沒有一本是偽造的。史密斯回憶說，為解決這件事，花了他好幾個小時。

如果擁有美國護照和其他國家護照者，在出入境美國時，一定要使用美國護照。某些國家或許需要同時出示不同的護照，所以在旅遊時記得帶上美國和另一國家的護照。

同時擁有美國護照和他國護照的優勢時，不只較容易入境另一個國家，也更容易在國外居住其間能無縫接軌地找到工作機會。