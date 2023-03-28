我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI公布川普首任妻子伊凡娜‧川普調查檔案

至少39死29傷 墨西哥移民收容所暗夜大火

出入境高科技化 排隊等護照蓋章恐成絕響

記者張聲肇 / 即時報導
出入境管理高科技化，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。Getty Images
出入境管理高科技化，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。Getty Images

出入境管理高科技化，利用臉部辨認技術和數位管控護照等技術，排隊待驗的隊伍縮短了，大家習慣的護照蓋章，也可能退出歷史舞台。

旅遊專家弗潤曲（ Sally French）說，蓋章不是最好的註記辦法，「如果護照印刷不夠精良，以後要讀取很費事。海關人員通常又隨便翻一頁來蓋章，以後要找也很難，何況，印章很容易偽造。」

美國採行電子I-94入境記錄及「全球入境」卡之後，往入出境檢驗作業數位化前進了一步，大西洋兩岸的人員入出境查驗作業，今年底之前，還會有一波大變革。

歐盟計畫11月開始實施「入出境系統」，不但驗關自動化，蓋章也一併取消。需要出示簽證的人，臉部辨認技術就可判定是否獲簽本人，因為申請簽證時，已留下指紋；不需簽證的人，則需留下四個指紋和臉部照相。

歐盟這套新系統對非歐盟會員國公民，入境後在180天內停留不超過90天者適用，下列29國將同步實施：奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、丹麥、艾沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士。

Inside Europe旅行社的溫拿赫特（Sandra Weinacht ）剛跑遍全歐洲，發現有些機場已經改用電子檢驗系統，不必在護照上蓋章；德國紐倫堡機場移民官員跟她說，已經實施了「好幾個月了。」但她在義大利比薩機場碰到從英國來的美國遊客，很得意的秀護照上的印章給她看，說這是「最寶貴的紀年品。」英國不參加歐洲海關查驗電子系統。

對喜歡靠護照章回憶旅遊地的人，弗潤曲建議與時俱進的方法：在照片上加註

拍攝地點，下載應用軟體記註曾到過的國家，大不了，直接到紀念品店買「護照章。」

歐盟 機場 簽證

上一則

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

下一則

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

延伸閱讀

上海虹橋機場復航 台北松山每周52架次

上海虹橋機場復航 台北松山每周52架次
舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件

舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件
護照申請量暴增4成 普通件要等3個月才能拿到

護照申請量暴增4成 普通件要等3個月才能拿到
移民局：B1/B2簽證可找工作 但上班前須先轉換身分

移民局：B1/B2簽證可找工作 但上班前須先轉換身分

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

2023-03-20 11:30
在餐廳裡吃到的某些餐點，是外包的現成食品。圖為酥皮，因為製作太費時，主廚通常向外採購。取自Shutterstock

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

2023-03-20 11:15
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬英九是否會見中國高官？北京回應了

馬英九是否會見中國高官？北京回應了