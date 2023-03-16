小費學問大 旅行時給各種小費有標準

付小費也不是一件容易的事，特別是在旅行時，知道要給誰小費、給多少小費以及什麼時候給小費，都是學問。美聯社

物價高漲的時代，給小費感覺更像是一種負擔，而非發自內心的感謝，特別是有這麼多商家以無處不在的觸控式螢幕提示顧客要給小費，但這實在不是給小費應該有的樣子。

「艾米莉．波斯特的禮儀」(Emily Post's Etiquette)作者森寧(Daniel Post Senning)表示，當運作良好時，給小費應該讓每個人都感覺很好，無論是接受小費的人還是給小費的人。但是付小費也不是一件容易的事，特別是在旅行時，知道要給誰小費、給多少小費以及什麼時候給小費，都是學問。

真的有必要給小費嗎？

一般來說，沒有必要。森寧說，這是關於禮儀的問題，很多時候它不是「必須」，是「想要」、是可選擇的；因為你對服務感覺良好，你想表示感謝，你想額外多付一點時，它可以感覺非常好。森寧說，當你不覺得有困擾或有義務時，就會更容易做到。

有個例外是，雖然沒有正式要求，森寧說，在美國有餐桌服務的餐廳，小費被認為是強制性的，因為服務生的工資較低，小費占他們收入的大部分。

森寧說，這是社會契約的一部分，在這些服務人員薪資結構改變前，顧客應把給15-20%小費作為預算 的一部分，是在踏進餐廳前應該考慮到的一部分。他建議將小費支出作為旅行預算的一部分。

在海外需要給小費嗎？

這要看情形而定。森寧說，在很多地方，人們還是很感激可以拿到小費。他認為出國旅行時通常小費不會達到15％或20％，但如果有人要慷慨付出，他也不反對。

在歐洲許多的餐廳，一點小費可能就夠了，因為那裡的服務人員薪資都足以生活，或者服務費已經被業者加到帳單上了。相反的，在日本一般不給小費。

森寧建議，如果給小費會被認為是不禮貌或不必要，就不要給。他說，我們也不想成為一擲千金的人，認為錢可以代替真正的感謝；但有時用他們理解的語言、看著對方的眼睛說謝謝，也可表達心意。

用另一種貨幣支付小費是不禮貌的嗎？

一些旅遊地區，如土克斯及開科斯群島以及哥斯大黎加，可以接受美元。一般來說，在國外旅行時，森寧說，「給當地的貨幣總是個好主意。」

機場行李小費該給多少？

森寧建議，給路邊的行李搬運工和幫助裝卸行李的機場排班司機每件行李1或2美元。但如果碰巧只有一張5元鈔票，而你有7件行李，應該不有人會因此而抗議。森寧說，旅行時可隨身攜帶小面額的現金，以便需要時給付小費。

在旅館 要給多少小費？

森寧建議，和行李搬運工一樣，給服務人員每件行李1到2美元的小費。他說，對那些提供額外服務(例如毛巾)的工作人員，金額也可比照辦理。

對於清潔房間的人員，他建議每位客人每天留1到2美元。他說，最好是每天留下一點小費，而不是在離開旅館時一次給，因為可能有個僅提供一天服務的人得到了全部小費。

該給司機多少小費？

森寧說，國內的計程車、Uber和Lyft等服務，可考慮給司機車資的10-20%小費。他補充說，有時候計程車後面的螢幕上會顯示建議給25％、35％、45％小費，就像餐廳桌上的面板一樣，但你不必按照他們建議的去做。森寧說，這真的取決於每個人。

在郵輪 上需要給小費嗎？

一般來說，郵輪上是需要小費的，郵輪每天向乘客收取的小費大約是每人每天15美元。通常這是自動收取，但乘客可以在船上要求調整金額。

這些錢會被分給房間管家、餐飲人員和船上的其他服務人員，但不是每個人都有。森寧說，在你規畫旅遊預算時，知道這一點很好，這樣就不會認為所有的小費都包括在付給船公司的費用內，但實際上是不包括的；但即使如此，也歡迎客人在整個航行過程中為服務出色的服務人員另外提供小費。

給小費的基本原則是什麼？

由於風俗習慣因情況和目的地不同而大相逕庭，森寧說，最好是做一點功課，提前瞭解要去的地方的標準和期望是什麼。他說，這樣做能表現出你對該地和在那裡工作的人的關心和尊重。