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這款噴霧拖把 讓地板清潔工作簡單又到位

編譯周靜芝/即時報導
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Bona噴霧拖把。圖取自Amazon.com
Bona噴霧拖把。圖取自Amazon.com

清潔地板是多數人不喜歡的家務之一，哈芬登郵報撰稿人艾瑞卡·金（Erica Kam）表示，她討厭吸塵，也總是拖延著不去拖地或是用除塵拖把清理浴室和廚房的磁磚地板；但她說，木地板相對簡單許多，這全歸功於Bona噴霧拖把與木地板清潔劑。

這款噴霧拖把配備可重複填充的倒立噴霧裝置，透過手柄按著即可啟動噴霧機制；噴霧裝置內已先填充好Bona清潔劑，能輕鬆立刻開始清潔。

拖把底部採用可重複使用的超細纖維清潔墊，可直接放入洗衣機清洗，最多可重複使用500次。艾瑞卡·金說，她的原廠附贈的清潔墊在使用多時後必須換新，她後來選購的是平價的副牌產品。

她表示，相較於其他地板清潔方式，Bona的使用過程簡便且迅速得多，清潔墊比Swiffer除塵拖把大得多，且無需每次都黏貼並丟棄新的濕墊。噴霧手柄讓清潔劑的噴灑與拖地過程，比傳統的拖把更輕鬆；不必彎腰便能快速清潔大片區域，且因噴霧呈細霧狀，能精準噴灑適量清潔劑，拖畢幾乎無需等待地板乾燥。它也確實做到了廣告所說的：清潔墊吸附了大量肉眼幾乎看不見的灰塵與污垢，使用後地板總是閃閃發亮。

Bona最大優點在於清潔劑補充液極為實惠，一瓶128盎司僅需20元。拖把附帶的噴霧盒容量為34盎司，一瓶補充液幾可填滿四次，花費約一頓午餐的價格，便能讓地板保持潔淨長達數月之久。

艾瑞卡·金表示，肯定Bona的不只她一人，它不僅獲得木地板安裝師傅的推薦，專業清潔人員也都採用。亞馬遜網站購物者更稱讚它讓拖地變得輕而易舉，且比其他拖把更充分接觸、清潔地面。

一位使用者留言說，她從未想過自己會喜歡上一款地板清潔劑，但現在真的發生了，它能徹底清除污垢、腳印及地板上莫名的髒汙，且不會留下任何殘留物或水痕，乾淨、閃亮的地板，看起來就像費心打理過一樣；此外，用量極省，大瓶補充裝能使用很久，現在家中地板看起來很棒，聞起來也很香。

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