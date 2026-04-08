留住低收入顧客 麥當勞4/21起推3元以下餐點

麥當勞終於推出了全新的「3元以下」菜單，要讓顧客在物價飛漲的當下也能享受到更實惠的價格。美聯社

麥當勞 終於推出了全新的「3元以下」菜單，要讓顧客在物價飛漲的當下也能享受到更實惠的價格。

這個將於4月21日正式上線的全新菜單，除了多款麥當勞價格最低的經典產品外，還將輪換推出一些全國推廣的特色產品。

全新的「3元以下」菜單的早餐選項，包括了1.5元的豬肉滿福堡加蛋(Sausage McMuffin with Egg)；午餐和晚餐則有包括麥香雞(McChicken)、雙層吉士(McDouble)、4塊麥樂雞(Chicken McNuggets)、小份薯條和小杯飲料的套餐。

這家速食連鎖餐廳，同時還將推出包含了豬肉滿福堡或比司吉搭配薯餅和咖啡的4元早餐套餐；這兩款產品均屬於麥當勞超值菜單的一部分；麥當勞在2025年推出的超值菜，單旨在整合全國、線上和本地優惠活動。

新的「3元以下菜單」取代了先前的「買一第二件1元」促銷活動，但包含麥香雞或雙層吉士漢堡、4塊麥樂雞、薯條和飲料的套餐仍然保留。

雖然新菜單的籌備長達了一年之久，但它的推出則是正值經濟壓力日益加劇之際；汽油價格持續攀升；根據美國汽車協會(AAA)數據，全國平均油價已達每加侖4美元；消費者信心不斷下滑，越來越多的美國人都開始追求性價比。

麥當勞一直以來都注意到，低收入 消費者正在減少用餐支出，而這趨勢預計將會持續下去，而高收入消費者則維持了原始支出水準。

負責審核促銷活動的加盟商(Franchisees)對這項新菜單做法都表示歡迎；大多數加盟商在2025年都對價格更低的「超值套餐」做法表示支持，儘管有人擔心在高價市場利潤率可能會受到影響，他們在2026年再次投票贊成推出「3元以下菜單」。

根據Technomic Price Pulse的數據顯示，在某些城市，加盟商可能需要略微降低價格，才能達到菜單的最低價格門檻，但大多數門市的價格都已經低於3元。

麥當勞及其加盟商目前已花費8500萬元廣告費來宣傳較便宜的套餐；麥當勞財務長博登(Ian Borden)在2月接受「華爾街日報」(WSJ)才訪時表示，預計將會在2026年向因2026年初推出這些套餐而遭受損失的餐廳營運商支付3500萬美元。

麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)在2026年稍早就表示，公司決心捍衛其作為快餐業性價比領導者的地位：「我們絕對會確保我們保持性價比領域的領先地位。」