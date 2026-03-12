Trader Joe's春季7最佳新品 哪些值得放入購物車

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
連鎖超市Trader Joe's。路透
春天的氣息終於悄然來臨，連鎖超市Trader Joe's（TJ）也為消費者帶來滿滿新貨。本月該超市推出的新品值得粉絲關注，尤其是喜好零食、起司、冷凍餐點或甜點者。「美食與美酒」（Food & Wine）雜誌推薦以下7商品，值得下次前往Trader Joe's時放入購物車。

1. 牧場風味捲玉米脆片（Ranch-Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）

首先是最受期待的焦點新品。這款牧場風味捲玉米脆片，是將躋身TJ商品名人堂的超人氣辣椒萊姆捲玉米脆片進行全新改款，美味程度可以想見。TJ形容其口感綿密、香草氣息濃郁，並以酪乳、蒜粉、洋蔥粉及巴西里調味。

2. 雙倍巧克力布里歐麵包切片（Sliced Double Chocolate Brioche）

烤肉必備的經典布里歐麵包，如今推出更甜的加強版，是美味早餐首選。本月上市的雙倍巧克力布里歐麵包切片，麵糰融入可可粉並綴滿巧克力豆。TJ證實這款超濃郁巧克力麵包產自法國，當成法式吐司絕對是個好主意。

3. Jasper Hill Vault No. 5洞穴熟成起司（Cave Aged Cheese）

由屢次獲獎的Jasper Hill乳品農場製作、廣受粉絲喜愛的No. 5洞穴熟成起司再度回歸。TJ描述這款熟成至少一年的起司質地滑順、帶有烘烤香氣與鹹鮮滋味，並微微散發泥土氣息。此限量商品三月在各地TJ門市的起司櫃販售，售完為止，不妨現在就囤個幾塊。

4. 辣味起司脆片（Spicy Cheese Crunchies）

喜愛辛辣零食的消費者將樂見這款辣味起司脆片再度進駐TJ，展開第二輪販售。這款以玉米為基底的脆片，以切達起司粉、蒜粉與辣椒調味，且不含其他同類零食常見的人工紅色素。

5. 雞胸肉塊（Chicken Breast Bites）

TJ在熟食區推出高蛋白且價格實惠的雞胸肉塊。這些無骨雞胸肉塊已煮熟，以蒜粉、鹽和胡椒調味，並附蜂蜜芥末蘸醬。可搭配幾道配菜當午餐，或輕鬆做成雞肉捲餅。無論如何，每包僅3.99元的價格堪稱超值。

6. 什錦燉飯（Jambalaya）

從冷凍義大利麵到炒飯，TJ長期提供優質即食餐點，如今再添新貨。喜愛紐奧良風味美食者可選購這包什錦燉飯，內含調味米飯、煙燻豬肉香腸、番茄、洋蔥與青椒組合。TJ說明，只需幾分鐘即可在爐灶或微波爐加熱這道冷凍米食，每包5.49元可供兩人享用。

7. 可麗露（Cannelés）

請將冷凍庫騰出些空間，TJ這款法式甜點完美呈現法國風情。可麗露是源自波爾多（Bordeaux）的糕點，外層焦糖酥脆，內餡如卡士達醬般柔軟；其美味無庸置疑，但製作難度極高且需專用烤模。TJ這款冷凍成品只需放入烤箱烘烤約10分鐘，即可享受現烤溫熱可麗露的絕佳風味，省去不少麻煩。

