頭痛戴上它10分鐘後緩解 使用者稱「救命神器」

編譯尤寶琪／綜合報導
IceBeanie偏頭痛緩解帽。圖取自Amazon.com
IceBeanie偏頭痛緩解帽。圖取自Amazon.com

這款緩解偏頭痛的產品讚，讓不少飽受偏頭痛折磨、嘗試過各種方法的人都讚不絕口，甚至稱之為「救命神器」、「史上最佳帽子」和「頭痛患者的福音」；如果你還沒聽說過這款曾在創業實境秀「創智贏家」(Shark Tank)中亮相的IceBeanie偏頭痛緩解帽，那你可能錯過了一個簡單又實惠的偏頭痛緩解方案。

IceBeanie是款彈性凝膠帽，設計成像是毛線編織帽一樣，可以完全覆蓋頭部；你可以把這款帽子加熱來除緊張或冷凍來幫助頭痛；它與其他市面上的冷卻面罩或帽子不同，這款產品的獨特之處在於它能夠包裹住後腦勺和頭頂，同時還可以往下拉到遮住眼睛，讓使用者可以根據自己的疼痛程度，覆蓋盡可能多的面積。

這款帽子能保持涼爽超過25分鐘，有使用者甚至聲稱能保冷長達一小時，同時還提供輕柔的壓力，並且能遮光以緩解頭痛症狀；它對宿醉、發燒和發炎等症狀也同樣有效；甚至還有人建議在盛夏酷暑時，用它來降溫，使其成為一年四季都值得擁有的實用小物。

至於緩解頭痛，也有使用者表示它確實非常有效；「10分鐘後，我的頭痛就消失了，」一位使用者表示，並坦言自己起初有些猶豫；「幾天後我又頭痛了，我又試了一次，結果還是有效。我現在已經用了第三次，10分鐘內，我的頭痛又消失了。」

另一位使用者寫到：「我多年來一直飽受偏頭痛和緊張性頭痛的困擾，這款帽子徹底改變了我的生活。它採用柔軟有彈性的材質，貼合頭部卻不會感到過緊。清涼凝膠均勻覆蓋我的整個頭部，尤其是前額、太陽穴和頸部——這些正是我最需要緩解疼痛的部位。」其他人也都對這款帽子能覆蓋到，但其他帽子覆蓋不到的地方，給予讚賞。

還有更多使用者稱讚這款產品在術後恢復、腦震盪後頭痛以及緩解潮熱方面，也都非常實用；另有不少評論者也提到，他們會多買幾個，以備不時之需，這樣當一個帽子不再涼爽時，就能立刻換上另一個；許多人也一致認為，這款帽子遠勝於需要手動按壓的冰袋。

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
好市多(Costco)。美聯社

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

2026-03-09 10:36
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03
好市多示意圖。(聯合報資料照片)

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑：做幾十年沒看過

2026-03-06 19:06
11項最值得購入的好市多新食品優惠。示意圖（路透）

好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢

2026-03-06 14:47

