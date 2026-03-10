這8種居家物品 設計師最愛在目標百貨採購

室內設計師都知道，目標百貨（Target）不僅是採購食品雜貨與日常用品的地方，更有著琳瑯滿目的家居好物。美聯社

室內設計師都知道，目標百貨（Target）不僅是採購食品雜貨與日常用品的地方，更有著琳瑯滿目的家居好物；更棒的是，價格始終公道且不時有新品上架。南方生活（Southern Living）雜誌報導，以下為目標百貨內8款設計師最愛的實用居家裝飾好物。

1. 相框

南卡羅來納州室內設計師雷諾斯（Kathleen Reynolds）偏好在目標百貨選購相框；她說，他們的大尺寸襯紙相框能以低廉價格打造出訂製般的質感。雷諾斯近期在裝潢女孩房時，將兩款相框與訂製畫框並置；她表示，這種混搭的組合，讓空間在刻意與連貫之間營造出一種平衡感。

佛羅里達州室內設計公司負責人蒂斯（Alex Thies）對此表示認同，她說，她發現目標百貨的相框非常適合打造家庭畫廊牆；有黑、白、木紋等多種形狀尺寸，能打造量身特製的風格，且不傷荷包。

2. 羽絨被芯

蒂斯高度推薦目標百貨的Casaluna品牌的羽絨替代被芯。她說，不同保暖等級的設計，在佛州尤為實用，當地雖無需羽絨被的保暖，卻仍鍾愛其蓬鬆感；填充物鋪展均勻，不會結塊，讓床鋪呈現溫馨視覺效果。

3. 收納籃

收納籃能快速整理家中各處雜物，而目標百貨正是採購此物的好去處。蒂斯表示，目標百貨提供形狀尺寸各異、價格實惠的優質收納籃；她熱愛用它們整理洗衣房必需品，並為層架增添美感。

4. 純白廚房抹布

目標百貨是北卡羅來納州家居生活品牌創辦人麥高恩（Kristie McGowan）採購簡單純白廚房抹布的首選，她尤其偏好經典的麵粉袋廚房抹布。麥高恩表示，它設計雖簡約，卻是真正優質之選；每天用來擦碗和手，洗滌後潔淨如新，耐用且價格實惠，可隨時替換。

5. 宴客必備品

想提升宴客水準？北卡羅來納州設計師米吉特（Martha Midgette），總是在目標百貨採購餐墊、餐巾等用品。她說，她在家宴客的策略之一，就是備妥能營造整體氛圍卻無壓迫感的必要物品；目標百貨迷人的桌布、餐墊，以及布製餐巾，正是她想要且方便採購的。

6. 托盤

麥高恩讚賞目標百貨內多樣化的裝飾托盤。她說，她偏愛小巧款式，既能搭配蠟燭營造氛圍，也能當作首飾收納盤，或用來堆疊日常用品提升質感，輕鬆為任何空間增添精緻感與設計巧思。

米吉特也表示，目標百貨的托盤的無人能及，提供時尚選擇，精緻又毋需花費過高，既實用且用途廣泛。

7. 腳凳與凳子

米吉特指出，大小空間皆適用的腳凳與凳子，是目標百貨的強項。她常將它們置於壁爐前搭配特色座椅，或收於邊櫃下方作為額外收納與臨時座位。同樣價位通常在目標百貨可買兩個，獲得雙倍的靈活運用空間。

8. 窗簾桿

米吉特特別讚賞目標百貨的法式彎曲窗簾桿（French return rod），她經常將它融入設計案中。她說，這種窗簾桿以弧線收進牆面，而非以飾頭終止，能營造流暢的訂製感，展現一種低調的優雅。