我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

生活風格女王瑪莎史都華(Martha Stewart)保持廚房整潔的祕訣之一就是使用抽屜分隔板。

House Digest網站一直在尋找值得推薦的平價好物，其中一款是好市多(Costco)今年家居新品值得關注的Seville Classics相思木盒套裝(Acacia Box Set)。

只能在好市多線上購買，售價37.99元，比Seville Classics官網和家得寶(Home Depot)定價54.99元划算多了。

它有10個不同尺寸的收納盒，包含1個大盒15吋x6吋、1個中盒12吋x6吋、兩個長盒12吋x3吋、兩個中小款9吋x6吋、兩個窄款9吋x3吋，以及3吋小盒。

可以根據物品種類和可用空間大小、放在抽屜或檯面上靈活組合收納，隨時調整擺放位置，即使廚房用不到10個收納盒，家裡任何地方也都能用。

這組收納盒專為廚房設計，特別適合分類收納餐具、烹飪用具、調味包、茶包、保健品，以及所有會占用抽屜空間的物品。用盒子來分門別類，這樣就可以把所有物品整齊地分類擺放，還可以讓廚房每個角落長時間都保持這種整潔有序的狀態。

購買好市多Seville Classics相思木收納盒套裝貼心提醒。

這套收納盒全部都是用相思木製成，相思木是一種永續木材，天然防潮同時具有抗菌功能。雖然這種材質可以承受偶爾被些微水漬濺到，但並非完全防水，餐具擺放還是要盡量保持乾燥，避免受潮發霉。每個收納盒底部都附有矽膠墊，可貼合固定在抽屜底部，防止每次拉開抽屜時收納盒滑動。

收納盒都是無蓋設計，所有物品一目了然，觸手可及。這個好處讓收納盒不限抽屜使用。可放在檯面上，當成咖啡或茶具的收納區，或是在食品儲藏室，用來存放零食、營養補充品，以及散裝食品。而且它是中性木色調可與大多數廚房裝飾風格相融合，喜歡的話，就直接把收納盒放在顯眼位置而不是藏在抽屜裡，使用反而更方便。

世報陪您半世紀

好市多

上一則

遊黃石公園 7最佳隱藏版觀景點報你知

下一則

檸檬汁能增添菜餚風味 先加後加學問大不同

延伸閱讀

好市多大份量蔬果怕囤到壞？他分享保鮮術：蘑菇、瓜果不再爛

好市多大份量蔬果怕囤到壞？他分享保鮮術：蘑菇、瓜果不再爛
好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢

好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢
安心居家養老 這8件實用好物先備起來

安心居家養老 這8件實用好物先備起來
不愛打掃可試懶人做法 靠這幾招睡覺時就完成家中清潔

不愛打掃可試懶人做法 靠這幾招睡覺時就完成家中清潔

熱門新聞

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
示意圖。Image by Bruno from Pixabay

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

2026-03-02 09:07
對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）

骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

2026-03-01 13:36
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03
示意圖。Image by MonikaDesigns from Pixabay

即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

2026-03-01 12:37

超人氣

更多 >
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技

劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整
賭城中國非法實驗室有什麼？FBI說了...

賭城中國非法實驗室有什麼？FBI說了...
古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走