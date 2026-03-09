好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多(Costco)。美聯社

生活風格女王瑪莎史都華(Martha Stewart)保持廚房整潔的祕訣之一就是使用抽屜分隔板。

House Digest網站一直在尋找值得推薦的平價好物，其中一款是好市多 (Costco)今年家居新品值得關注的Seville Classics相思木盒套裝(Acacia Box Set)。

只能在好市多線上購買，售價37.99元，比Seville Classics官網和家得寶(Home Depot)定價54.99元划算多了。

它有10個不同尺寸的收納盒，包含1個大盒15吋x6吋、1個中盒12吋x6吋、兩個長盒12吋x3吋、兩個中小款9吋x6吋、兩個窄款9吋x3吋，以及3吋小盒。

可以根據物品種類和可用空間大小、放在抽屜或檯面上靈活組合收納，隨時調整擺放位置，即使廚房用不到10個收納盒，家裡任何地方也都能用。

這組收納盒專為廚房設計，特別適合分類收納餐具、烹飪用具、調味包、茶包、保健品，以及所有會占用抽屜空間的物品。用盒子來分門別類，這樣就可以把所有物品整齊地分類擺放，還可以讓廚房每個角落長時間都保持這種整潔有序的狀態。

購買好市多Seville Classics相思木收納盒套裝貼心提醒。

這套收納盒全部都是用相思木製成，相思木是一種永續木材，天然防潮同時具有抗菌功能。雖然這種材質可以承受偶爾被些微水漬濺到，但並非完全防水，餐具擺放還是要盡量保持乾燥，避免受潮發霉。每個收納盒底部都附有矽膠墊，可貼合固定在抽屜底部，防止每次拉開抽屜時收納盒滑動。

收納盒都是無蓋設計，所有物品一目了然，觸手可及。這個好處讓收納盒不限抽屜使用。可放在檯面上，當成咖啡或茶具的收納區，或是在食品儲藏室，用來存放零食、營養補充品，以及散裝食品。而且它是中性木色調可與大多數廚房裝飾風格相融合，喜歡的話，就直接把收納盒放在顯眼位置而不是藏在抽屜裡，使用反而更方便。