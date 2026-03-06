好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢

11項最值得購入的好市多新食品優惠。示意圖（路透）

到了每月一次的好時機，好市多 （Costco）推出了「即時折扣會員專享線上及倉庫優惠券冊」。本期最新優惠有效期為2026 年3月2日至3月29日，涵蓋了消費者最愛的飲料、冷凍食品以及日常必備品等多種商品的大幅折扣。那麼，三月份到底該買什麼呢？

據Eat This, Not That報導，Leah Groth整理了3月2日起，11項最值得購入的好市多新食品優惠：

1. Poppi 蘇打水（Poppi Soda）

15罐裝的Poppi蘇打水是Leah Groth最喜歡的健康汽水品牌，本次折扣高達5.5美元。這款益生菌汽水含4%果汁，對腸道有益，每罐僅25卡路里，是低熱量又解渴的好選擇。

2. Premier Protein 蛋白飲（Premier Protein）

健康專家常建議增加蛋白質攝取。Premier Protein是輕鬆補充蛋白質又能享受甜點的好方法。18罐裝、每罐含30克蛋白質，各口味折扣8美元，折後價23.99美元。

3. 薯片（All Your Favorite Chips）

本月用優惠補充零食吧！超大包Cheetos脆片折扣2.4美元，Frito-Lay經典混合口味包折扣5美元，倉庫價僅13.99美元。

4. Classico 義大利 番茄醬（Classico Marinara）

在Rao’s 與Classico的選擇中，許多人認為「買折扣的就好」。本月Classico3罐裝折扣4美元，只要8.89美元，平均每罐不到3美元，非常划算。

5. Chosen Foods 經典酪梨油美乃滋（Chosen Foods Classic Mayo）

Leah Groth非常喜愛Chosen Foods的產品，偏好用酪梨油烹調。這款經典美乃滋不僅美味，比傳統美乃滋更健康，本月折扣3美元，大罐僅6.99美元。

6. Suja 有機免疫保健飲料（Suja Organic Immunity Wellness Shots）

感冒季仍在持續。Leah Groth今年已經中招好幾次，因此這個春天打算補貨Suja有機免疫保健飲料，折扣4.5美元，幫助維持健康。

7. Chobani 無脂希臘優格（Chobani Nonfat Greek Yogurt）

好市多 一直有Chobani無脂希臘優格的優惠，但這次折扣無可比擬。20罐混合口味折扣6美元，折後價11.99美元，平均每罐約0.6美元，非常划算。

8. Annie’s 有機肉桂卷（Annie’s Organic Cinnamon Rolls）

孩子愛吃熱肉桂卷，Leah Groth喜歡冰箱備好即烤卷。Annie’s 有機肉桂卷美味可口，本月折扣4.5美元，售價10.99美元。

9. Perdue 日式麵包雞胸塊（Perdue Panko Breaded Chicken Breast Nuggets）

5磅裝 Perdue 日式麵包雞胸塊折扣4美元，售價9.99美元。外酥內嫩，是孩子們的經典最愛。

10. Ling Ling 雞肉蔬菜鍋貼（Ling Ling Chicken and Vegetable Potstickers）

美國人最愛的冷凍亞洲水餃本月有優惠。Leah Groth多次在倉庫購買Ling Ling雞肉蔬菜鍋貼，折扣3.2美元，方便又美味。

11. Perfect Bars 蛋白棒（Perfect Bars）

Perfect Bars是Leah Groth唯一會吃的蛋白棒，本月折扣6美元。這種即食蛋白棒需冷藏，使用新鮮食材製作。混合口味12支裝：6支花生醬、6支巧克力碎片，隨時補充能量最方便。