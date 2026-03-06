我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護膚界「金牌選手」…劉美賢的秘密武器是「它」

涉歧視？非裔租屋不成索賠5000 華人房東付和解金

好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
11項最值得購入的好市多新食品優惠。示意圖（路透）
11項最值得購入的好市多新食品優惠。示意圖（路透）

到了每月一次的好時機，好市多（Costco）推出了「即時折扣會員專享線上及倉庫優惠券冊」。本期最新優惠有效期為2026 年3月2日至3月29日，涵蓋了消費者最愛的飲料、冷凍食品以及日常必備品等多種商品的大幅折扣。那麼，三月份到底該買什麼呢？

據Eat This, Not That報導，Leah Groth整理了3月2日起，11項最值得購入的好市多新食品優惠：

1. Poppi 蘇打水（Poppi Soda）

15罐裝的Poppi蘇打水是Leah Groth最喜歡的健康汽水品牌，本次折扣高達5.5美元。這款益生菌汽水含4%果汁，對腸道有益，每罐僅25卡路里，是低熱量又解渴的好選擇。

2. Premier Protein 蛋白飲（Premier Protein）

健康專家常建議增加蛋白質攝取。Premier Protein是輕鬆補充蛋白質又能享受甜點的好方法。18罐裝、每罐含30克蛋白質，各口味折扣8美元，折後價23.99美元。

3. 薯片（All Your Favorite Chips）

本月用優惠補充零食吧！超大包Cheetos脆片折扣2.4美元，Frito-Lay經典混合口味包折扣5美元，倉庫價僅13.99美元。

4. Classico 義大利番茄醬（Classico Marinara）

在Rao’s 與Classico的選擇中，許多人認為「買折扣的就好」。本月Classico3罐裝折扣4美元，只要8.89美元，平均每罐不到3美元，非常划算。

5. Chosen Foods 經典酪梨油美乃滋（Chosen Foods Classic Mayo）

Leah Groth非常喜愛Chosen Foods的產品，偏好用酪梨油烹調。這款經典美乃滋不僅美味，比傳統美乃滋更健康，本月折扣3美元，大罐僅6.99美元。

6. Suja 有機免疫保健飲料（Suja Organic Immunity Wellness Shots）

感冒季仍在持續。Leah Groth今年已經中招好幾次，因此這個春天打算補貨Suja有機免疫保健飲料，折扣4.5美元，幫助維持健康。

7. Chobani 無脂希臘優格（Chobani Nonfat Greek Yogurt）

好市多 一直有Chobani無脂希臘優格的優惠，但這次折扣無可比擬。20罐混合口味折扣6美元，折後價11.99美元，平均每罐約0.6美元，非常划算。

8. Annie’s 有機肉桂卷（Annie’s Organic Cinnamon Rolls）

孩子愛吃熱肉桂卷，Leah Groth喜歡冰箱備好即烤卷。Annie’s 有機肉桂卷美味可口，本月折扣4.5美元，售價10.99美元。

9. Perdue 日式麵包雞胸塊（Perdue Panko Breaded Chicken Breast Nuggets）

5磅裝 Perdue 日式麵包雞胸塊折扣4美元，售價9.99美元。外酥內嫩，是孩子們的經典最愛。

10. Ling Ling 雞肉蔬菜鍋貼（Ling Ling Chicken and Vegetable Potstickers）

美國人最愛的冷凍亞洲水餃本月有優惠。Leah Groth多次在倉庫購買Ling Ling雞肉蔬菜鍋貼，折扣3.2美元，方便又美味。

11. Perfect Bars 蛋白棒（Perfect Bars）

Perfect Bars是Leah Groth唯一會吃的蛋白棒，本月折扣6美元。這種即食蛋白棒需冷藏，使用新鮮食材製作。混合口味12支裝：6支花生醬、6支巧克力碎片，隨時補充能量最方便。

世報陪您半世紀

好市多 義大利

上一則

巴黎將建賈科梅蒂雕塑博物館 萬件藏品有新家

延伸閱讀

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司

美食專欄作家品嘗後評比 大推六款好市多科克蘭起司
美食網站評選：全美最佳壽司吃到飽餐廳

美食網站評選：全美最佳壽司吃到飽餐廳
調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

熱門新聞

素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
Image by Steve Buissinne from Pixabay

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

2026-03-04 10:19
示意圖。Image by Bruno from Pixabay

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

2026-03-02 09:07
對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）

骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

2026-03-01 13:36
示意圖。Image by MonikaDesigns from Pixabay

即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

2026-03-01 12:37
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03

超人氣

更多 >
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長
年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉