有「老人味」不自知？專家：這款日本柿子香皂或能消除

編譯廖振堯／綜合報導
Mirai Clinical的柿澀肥皂。圖取自Amazon.com
Mirai Clinical的柿澀肥皂。圖取自Amazon.com

隨著年齡增長，身體會出現許多歲月的痕跡，最常討論的便是皺紋、掉髮或僵硬痠痛，但關於氣味的討論卻較少。俗稱「老人味」的氣味與所有年齡的人都會有的汗味或體味不同，它不是衛生習慣不佳所造成，且僅靠普通肥皂與水是洗不掉的。不過有種特殊的日本肥皂或許能解決這個問題。

據網站HuffPost撰稿人肯德里克(Julie Kendrick)報導，老人味是由一種名為「2-壬烯醛」(2-nonenal)的化合物所引起的。皮膚科醫生指出，壬烯醛異味通常在40歲後開始出現，主因是皮膚抗氧化的防禦能力下降，產生輕微到中等的有機味或霉味，且氣味因人而異。由於「久而不聞其臭」，當事人可能根本察覺不到自己身上有這種味道，因為它是漸漸發展出來的，並非突然散發。

而含有單寧酸的柿澀肥皂(persimmon soap)似乎便是對付老人味的利器。皮膚科醫生博凱(Naana Boakye)表示柿澀肥皂的歷史悠久，其科學機制也合理，不過目前還缺乏大規模的隨機試驗來確實佐證。

Mirai Clinical的柿澀肥皂似乎是最受歡迎且評價最多的選擇，其創辦人去年甚至登上了創業實境秀「創智贏家」(Shark Tank)。這款肥皂外型為適合掌心大小的圓形，帶有淡雅清香，其配方含有高濃度的柿澀單寧，並添加了富含抗氧化成分的綠茶萃取物，能提供整日的持續防護。此外它宣稱具備保濕效果，適合所有膚質，且在壬烯醛最容易產生的關鍵部位(如腳部、腋下、後頸部)搓揉起泡效果最佳。

一位亞馬遜(Amazon)顧客在另一個常散發老人味的部位試了這個肥皂，效果令人驚豔。「第一天我清洗了耳後，之後三天沒洗，每天不斷聞那個部位。前兩天味道消失了，直到第三天左右才開始稍微聞得到。我成為了它的信徒。」另位用戶表示之前換了各種肥皂、洗髮精、洗衣精跟床單，那股難聞的味道依舊存在，用了這款後身體聞起來清新乾淨。其他用戶則說這款肥皂消除更年期相關的體味，或以往其他肥皂束手無策的一般體味也有效。

專家補充，壬烯醛氣味非常正常，且也不是所有人都覺得難聞，畢竟嗅覺是很主觀的；但如果你為此感到困擾，那這款肥皂或許就是你的救星。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

