新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼

加州頂級有機超市Erewhon。路透

被稱為「超市界愛馬仕」的加州 頂級有機超市Erewhon的第11家分店，日前在洛杉磯 原先是Sprouts Farmers Market的地點開幕。

紐約郵報報導，儘管加州正面臨生活成本危機，洛杉磯居民苦於房價飆升，甚至創紀錄地移居他州；而Erewhon的新店仍掀起熱潮，現場民眾似乎毫不在意價格，瘋搶店內限量150元品牌托特包或引人注目的170元連帽T恤。

健康生活愛好者與死忠粉絲在聖塔莫尼卡大道門外苦候三小時，只為搶購限量商品，同時與西好萊塢這家店獨家販售的22元咖啡冰沙自拍。

開幕期間消費滿200元的會員，還可獲贈高級禮品袋；Erewhon會員每年200元的高昂費用，更增添這份專屬感。洛杉磯居民福布斯（Sharine Forbes）說，她與母親清晨六點就抵達，只為獲取禮品袋。

Erewhon的新店是該品牌最近擴張的據點，該超市以名人聯名果昔、健康有機的農產品及令人跌破眼鏡的價格標籤聞名。

上周該店在上午9點開門瞬間，顧客如潮湧入，店員分發試吃品並熱情招呼。當人群爭相搶購裝在Erewhon品牌壓紋玻璃罐、售價24元的30盎司高湯時，這家精品超市的奢華商品與多數洛杉磯居民的經濟現實形成鮮明對比。

女星喬希（Zarna Mahen Joshi）表示，她來自紐約，而住在洛杉磯最大的福利就是有Erewhon。她說，這個盛大的開幕日，「我當然要來」。

Erewhon超市獨家特色是冷藏花櫃，由LATEP Studio設計的精品花束，採用柔和的春天色調。為迎合現代生活節奏，店內設置兩座自助服務機供顧客下單取貨，為當地忙碌的人們簡化購物流程。

一名網紅在抖音（TikTok ）上公開了夢幻禮品袋的內容，她在店內消費逾千元後，獲得了兩份禮品袋。禮品袋內有：27元的Innersense旅行裝護髮品、12元的Carbone義大利麵醬、11元的Davids牙膏、10元的天貝脆片（tempeh chips），以及52元的Osea身體油。