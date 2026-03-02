好市多為聖派翠克節添美味 推綠色新口味聖代

Costco。 (美聯社)

3月17日的聖派翠克節還沒到，倉儲式賣場好市多 （Costco ）已開始增添應景氣氛，一款新推出的甜點在社群媒體 引發網友熱議。

今日美國報導，好市多已於2月16日在美食區的聖代系列中新增了綠色口味：雙重巧克力薄荷聖代（double chocolate mint sundae）。追蹤好市多熱門商品的網友在Instagram貼文稱，這款售價2.99元的聖代，內含薄荷霜淇淋加上濃郁巧克力醬，並撒有巧克力餅乾碎。

該網友稱讚說，薄荷與巧克力的組合美味爽口，巧克力的濃郁風味恰到好處，並稱這款790卡路里的甜點，完全是美食區的「罪惡」食物。

好市多新聖代 社群媒體熱議

TikTok用戶「Costco Guide Angela」在影片中表示，這款聖代讓她聯想到「女童軍薄荷薄餅」。猶他州網友錢普斯（Morgan Chomps）說，這款聖代是3月的強打商品，有著大量的巧克力醬與巧克力餅乾碎。

「美食與美酒」（Food and Wine）雜誌指出，這款薄荷霜淇淋可單獨購買或搭配香草口味，新口味也暫時取代了好市多的巧克力霜淇淋；由於美食區的霜淇淋口味不時會輪換，新口味很可能是限量版。

加州TikTok用戶Costco Chika在影片中表示，她造訪的好市多門市提供八種薄荷口味組合，其中與草莓聖代的組合讓她頗為滿意。