Trader Joe's茄子義麵 粉絲：連醬汁都想舔乾淨

編譯周靜芝/即時報導
連鎖超市Trader Joe's。路透
連鎖超市Trader Joe's是喜愛美食卻沒有時間烹飪者的天堂，不僅隨時有新品上架，更有眾多經典不敗的商品，為消費者提供豐富簡便的選擇。近日Trader Joe's冷凍義大利麵系列新品「三種起司茄子義大利麵」（3 Cheese Pasta with Eggplant），卻在網路掀起熱議。

美食網站Tasting Table報導，這款產品受關注度爆表，當看過標籤說明時便不難理解了。以西西里諾瑪茄子義大利麵為基礎，每包含兩小盒筆管麵與茄子，佐以番茄醬汁與白醬，並撒上莫札瑞拉起司、普羅伏洛內起司，以及類似帕瑪森與佩科里諾的硬質起司。雖非完全復刻傳統諾瑪義大利麵，但美味程度毫不打折。

售價4.49元的三種起司茄子義大利麵，內含兩盒麵條，讓消費者輕鬆享用兩份餐點。

網友狂推茄子義大利麵

談到Trader Joe's三種起司茄子義大利麵，網友幾乎一面倒地喊著「買！買！買！」一位Reddit用戶說，試吃後簡直太棒了，醬汁讓他恨不得都舔乾淨。另有人分享初次品嚐後，隔周回購時竟一口氣多買了五包；多數人雖不至如此狂熱，但這款產品無疑成為網路新寵。

少數持反對意見者，主要抱怨餐盒容量過小；Reddit上名為「三種起司茄子義大利麵簡直像在開玩笑」的討論區，有人特意將紙盒裝的義麵放在桌邊與手掌比對尺寸。不過，即使認為價格與份量不成正比的消費者，似乎也樂在享用這份精簡餐點。

Tasting Table指出，在參考網友評論後，親身體驗仍是唯一可靠的判斷方式；在眾多的好評下，這款茄子義大利麵應值得一嚐。

義大利 Trader Joe's

