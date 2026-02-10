我的頻道

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

鏡片清潔噴霧組 近4.5萬人給予5星好評

編譯盧炯燊／即時報導
Koala Kleaner 無酒精眼鏡鏡片清潔噴霧套裝。圖取自Amazon.com
Koala Kleaner 無酒精眼鏡鏡片清潔噴霧套裝。圖取自Amazon.com

配戴眼鏡的人總有一樣煩惱，就是如何保持眼鏡片清潔及不要刮花，每每不經意鏡片就會出現污漬或指紋，即使是眼鏡布，用得多了也清潔不到那裡去。有人甚至順手隨意用衣服一角來抺眼鏡，簡直是個大災難！

網媒「赫芬頓郵報」(HUFFPOST)的購物專欄作家卡姆(Erica Kam)同樣有這樣的煩惱，在四出找尋後，終於發現一款徹底改變清潔眼鏡體驗的產品，這就是Koala Kleaner無酒精眼鏡鏡片清潔噴霧套裝。

Koala是產自美國紐約的品牌，卡姆引述品牌方表示，它是經過精心研發，特別保護眼鏡，確保鏡片潔淨無痕，它採用實驗室級的超純水及植物性表面活性劑，即使是帶有高級鍍膜的鏡片也能有效清潔，適用於所有類型的塗層鏡片，包括防反射和藍光塗層的鏡片。更重要是不含酒精、化學品氨及香料，因此不會損害眼睛。

這個套裝除噴霧劑之外，還配合日本製的Koala優質超細纖維抹布，這種纖維被稱為下一代超細纖維，其纖細程度是普通眼鏡布的6倍。

並非所有超細纖維都一樣。Koala優質超細纖維抹布，是超細密織蜂巢圖案的無棉絨清潔布，性能無與倫比，絕對不會刮花眼鏡片。

憑藉其卓越的清潔能力，這款噴霧獲得超過4.5萬條5星級好評。

卡姆表示她之前使用的，都是普通的、比較薄的眼鏡布乾擦，時間一長就會容易刮花鏡片，而且清潔效果也達不到晶瑩剔透的程度。

除了眼鏡、太陽眼鏡及相機鏡頭，Koala清潔套裝還有許多其他用途。有網友分享經驗說，這款清潔噴霧讓他們的手機螢幕煥然一新；還有人盛讚它能夠清潔各種物品，從汽車後視鏡到筆記型電腦螢幕、平板電腦、VR頭顯，甚至是縫紉機的液晶屏等等，簡直超乎想像。

一位網友留言驚嘆它抺除眼鏡污漬的效果簡直像變魔術一樣，並表示即使全家人使用了一年，那瓶2盎司的清潔劑仍然很耐用。

卡姆買了 4 瓶小包裝的套裝親自試用，很快就給這款噴霧及清潔布的清潔眼鏡效果所深深吸引。

在價錢方面可說是價廉物美，性價比高，只要8元就能買到一個套裝，包括一塊Koala優質超細纖維抹布及一瓶2盎司裝的清潔噴霧。

另外它還有2件套、4件套及6件套包裝可供選擇。

日本 VR

