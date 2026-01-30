多功能輪胎充氣機 可應變各種緊急狀況

Gooloo A3可攜式二合一輪胎充氣機。圖取自Amazon.com

網路媒體專欄作者亞歷山大（John Alexander）最近買了一輛2024年的二手新車，配備的尖端科技讓他大為震撼。他表示，除了煩人的雙手握方向盤的提醒功能外，也能監測胎壓，並早在他肉眼察覺前就預先示警，這促使他入手了近期在亞馬遜 熱賣的可攜式二合一輪胎充氣機。

亞歷山大選購的是現正特價70元的Gooloo A3，較原價110元約64折（價格以網站標示為準）。它兼具輪胎充氣與應急啟動電源功能，並配備緊急照明燈，必要時還能作為迷你行動電源 使用。

亞歷山大說，收到Gooloo A3後，他首先注意到其收納設計，眾多配件竟能整齊收納於雙隔層收納袋中，讓充氣嘴與多種接頭，可輕鬆應對汽車輪胎、自行車胎及運動球類等需求。另配備專用鱷魚夾，必要時可為車輛啟動電源；儘管Gooloo A3體積小巧，卻能為12V電池供電，適用排氣量達9.0升的引擎，幾乎涵蓋了所有車款。

亞歷山大指出，Gooloo A3緊湊的體積使其成為存放車內的理想選擇，但需注意特定條件限制，華氏140度以下尚可，超過此溫度便可能導致電池膨脹等問題。他表示，車內溫度易升高，尤其在佛羅里達州 ，視居住地氣候而定，有些地方或許能全年將此裝置留在車內。

Gooloo A3實測

充電過程相當簡單，亞歷山大說，他直接將平時為手機充電的USB-C線插入裝置，邊工作邊充電，當晚便完成。而使用Gooloo A3充氣簡直是小菜一碟，他在深夜11點半，僅憑手機手電筒配合Gooloo內建的緊急照明燈，便輕鬆完成。他表示，在同時開啟照明功能下，為四個輪胎充氣僅消耗一格電量（總共四格），整個過程（含操作學習）約耗時15分鐘。

亞歷山大說，目前他尚未用到應急啟動電源功能，他希望永遠用不上。他雖推薦這款商品，但提醒由於輪胎充氣迅速，最好別讓孩童接觸此設備。