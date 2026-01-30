我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌

Meta華裔科學家回中國探親後持O-1簽證再入境遭拒

多功能輪胎充氣機 可應變各種緊急狀況

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Gooloo A3可攜式二合一輪胎充氣機。圖取自Amazon.com
Gooloo A3可攜式二合一輪胎充氣機。圖取自Amazon.com

網路媒體專欄作者亞歷山大（John Alexander）最近買了一輛2024年的二手新車，配備的尖端科技讓他大為震撼。他表示，除了煩人的雙手握方向盤的提醒功能外，也能監測胎壓，並早在他肉眼察覺前就預先示警，這促使他入手了近期在亞馬遜熱賣的可攜式二合一輪胎充氣機。

亞歷山大選購的是現正特價70元的Gooloo A3，較原價110元約64折（價格以網站標示為準）。它兼具輪胎充氣與應急啟動電源功能，並配備緊急照明燈，必要時還能作為迷你行動電源使用。

亞歷山大說，收到Gooloo A3後，他首先注意到其收納設計，眾多配件竟能整齊收納於雙隔層收納袋中，讓充氣嘴與多種接頭，可輕鬆應對汽車輪胎、自行車胎及運動球類等需求。另配備專用鱷魚夾，必要時可為車輛啟動電源；儘管Gooloo A3體積小巧，卻能為12V電池供電，適用排氣量達9.0升的引擎，幾乎涵蓋了所有車款。

亞歷山大指出，Gooloo A3緊湊的體積使其成為存放車內的理想選擇，但需注意特定條件限制，華氏140度以下尚可，超過此溫度便可能導致電池膨脹等問題。他表示，車內溫度易升高，尤其在佛羅里達州，視居住地氣候而定，有些地方或許能全年將此裝置留在車內。

Gooloo A3實測

充電過程相當簡單，亞歷山大說，他直接將平時為手機充電的USB-C線插入裝置，邊工作邊充電，當晚便完成。而使用Gooloo A3充氣簡直是小菜一碟，他在深夜11點半，僅憑手機手電筒配合Gooloo內建的緊急照明燈，便輕鬆完成。他表示，在同時開啟照明功能下，為四個輪胎充氣僅消耗一格電量（總共四格），整個過程（含操作學習）約耗時15分鐘。

亞歷山大說，目前他尚未用到應急啟動電源功能，他希望永遠用不上。他雖推薦這款商品，但提醒由於輪胎充氣迅速，最好別讓孩童接觸此設備。

亞馬遜 行動電源 佛羅里達州

上一則

自駕旅遊若在車內過夜 哪些地方安全又合法？

下一則

威斯康辛冬季節登場 各國雪雕高手作品吸睛

延伸閱讀

FBI搜查喬州富頓郡選務中心 帶走2020年大選選票及資料

FBI搜查喬州富頓郡選務中心 帶走2020年大選選票及資料
中文課（八）

中文課（八）
中文課（七）

中文課（七）
NBA／聯盟無弱旅 亞歷山大狂飆47分 雷霆意外不敵溜馬

NBA／聯盟無弱旅 亞歷山大狂飆47分 雷霆意外不敵溜馬

熱門新聞

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
舊振南鳳梨酥。(舊振南提供)

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格比台灣便宜

2026-01-23 19:06
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
竹筍。Image by youngki son from Pixabay

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

2026-01-23 09:07

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲
明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領