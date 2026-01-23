行帶雙及膝彈性襪 緩解腳腿腫脹不適

我的頻道

編譯莊瑞萌／即時報導
Fitrell壓力襪。圖取自Amazon.com
Fitrell壓力襪。圖取自Amazon.com

長途飛行或馬拉松式的輪班工作後，雙腳腫脹與疲勞常令人不堪其擾。目前亞馬遜(Amazon)推出Fitrell壓力襪三雙組優惠，價格從27元降至15元，折扣幅度超過40%。

根據雅虎(Yahoo)報導，今年最實用的旅遊小撇步莫過於擁有一雙壓力襪，因為無論是長途飛行，還是一整天站立工作的高強度班表，只要穿上壓力襪，就能有效減輕腳踝腫脹與足部疲勞。如果你經常久站、跑步或是長時間搭機，應該都曾感受過腿部與腳部腫脹帶來的不適，這款及膝Fitrell壓力襪包覆小腿與足部，有助促進血液循環、舒緩腫脹，也可能減輕靜脈曲張的不適，並降低血栓形成風險。

在材質設計上，Fitrell襪體採用聚酯纖維與彈性纖維(Spandex)混紡的針織網布，兼具支撐性與延展性，同時具備吸濕排汗、透氣不悶熱的特性。無縫襪頭設計可降低摩擦感，厚實柔軟的足底緩衝層則有助吸震，減少過度使用造成的不適，讓雙腳一整天都能保持舒適。即使多次清洗，襪子依然能維持原有彈性與壓力效果。

這款熱銷Fitrell壓力襪在Amazon已獲得超過2.5萬名購物者好評，光是過去一個月就售出逾1萬雙。一名護理師分享心得表示，「身為護理師，我需要足夠的壓力來減輕腿部痠痛。這款襪子柔軟舒適且穿脫容易，不用費力拉半天。」

另一位自助旅行者則稱其為「旅遊必備品」，並表示自己從西雅圖飛往都柏林的航程中，這雙壓力襪發揮了關鍵作用，讓她抵達目的地後能立刻展開行程，雙腳完全沒有腫脹感，更意外的是，女兒扭傷腳踝時穿著它，也有助於控制腫脹。還有餐飲業工作者指出，這款襪子「穿起來有精神、舒服又有型，而且一整天都不會滑落」。

Amazon 亞馬遜 雅虎

