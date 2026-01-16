美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

我的頻道

隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)
美國好市多(Costco)過年氣氛升溫。一名小紅書網友「百香果CheeseCake」日前發文分享新澤西州好市多在聖誕與新年假期剛結束後，迅速切換為農曆新年模式，不僅擺滿年貨商品，從食品到擺飾一應俱全，引發海外華人高度關注，也掀起一波討論熱潮。

「百香果CheeseCake」指出，儘管今年農曆新年較晚，賣場卻已充滿「年味」，包括發財樹、紅包、春節禮盒、年糕、鳳梨酥、酒心巧克力、皮蛋與鹹鴨蛋等商品全數上架，許多商品帶有馬年包裝，甚至連「發」字造型抱枕也成為焦點。她笑稱好市多「覺悟滿分」，讓海外過年也能保有儀式感，並附上多張實拍照片，吸引大量網友點讚留言。

在商品評價方面，網友意見分歧。照片中拍攝的一盒14.69美元台灣品牌伊莎貝爾鳳梨酥成為討論焦點之一，有人認為「好吃、年年都買」，甚至直言可以一次吃十盒；但也有網友指出「不值原價」，建議等過年後降到約8美元再入手，另有人拿來與其他台灣老字號品牌比較，認為仍有差距。酒心巧克力則幾乎一面倒被嫌棄，多名網友直言「難吃」、「報吃」，成為避雷商品。

鹹蛋與皮蛋同樣掀起討論。有網友大讚鹹鴨蛋「流油」、「超讚」，也有人提醒口味偏鹹；皮蛋則被點出今年改為12顆包裝，價格約8美元，相較去年24顆裝更划算，引發「快衝」呼聲。不過也有消費者反映皮蛋蛋黃偏乾，購買後需盡快食用。除此之外，也有人感嘆並非每個地區的好市多都能買到亞洲年貨，顯出羨慕之情。

