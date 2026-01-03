北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

我的頻道

世界新聞網／輯
華人網友分享，北美常見的品牌特賣場每年會舉辦一到兩次集中式特賣活動，折扣幅度最低可到一折，多數也有三到四折。特賣會示意圖。(路透)
面對北美高昂的生活成本，不少新移民在適應當地生活的同時，也逐漸調整消費方式。小紅書網友「遠行生活」近日分享加拿大生活多年後，養成的不花冤枉錢習慣，指出省錢並非一味追求最低價，而是避免買錯、買貴，引起不少網友共鳴。

「遠行生活」表示，剛到北美時對省錢的理解相當單純，通常固定前往離家最近、看起來順眼的超市採買，只要價格不至於太誇張，便認為「差不多就好」。然而隨著帳單逐漸累積，她發現不少支出其實並非必要，而是源自於購買方式不夠合適，才開始重新檢視消費習慣。

她提到，第一個改變來自於開始關注超市的每周促銷傳單（weekly flyer）。過去她幾乎不看傳單，認為買菜買肉在哪家都一樣，直到偶然發現，同樣的蔬菜與肉品在不同超市、不同週期之間，價格落差相當明顯，而且是真正的優惠，而非先抬高原價再折扣的促銷方式。之後她養成先查看各家超市本周主打商品，再決定採買地點的習慣，例如某周肉類促銷就一次買齊肉品，下一周蔬果較便宜則改到其他超市補貨，在不額外奔波的前提下調整採買順序，日常開銷明顯下降。

另一個讓她印象深刻的，則是北美常見的品牌特賣場。她指出，許多品牌每年會舉辦一到兩次集中式特賣活動，多在會展中心或大型倉庫舉行，折扣幅度最低可到一折，多數也有三到四折，而且並非雜牌清庫存，而是平時在商場或官網就能看到的品牌商品。她形容第一次參加時相當震撼，雖然人潮眾多需要排隊，但許多原本會因價格而猶豫的商品，在特賣場合幾乎不需再糾結。

她也分享後來學到的一個觀念：「不是所有東西都要隨時買。」對於確定長期會使用、或已經明確需要汰換的物品，選擇等到特賣季一次性購入，反而比平時零散採買更不容易後悔。這樣的做法並未減少該花的錢，卻大幅降低「買完覺得不值得」的情緒。

針對網友詢問是否會因為沒買而一直惦記、反而增加心理負擔，發文者回應，這其實與個人的價值取向有關。立即購買能快速滿足需求、不耗費時間；而在促銷中選擇真正需要的商品，則是在合理價格內完成消費。她建議將物品區分為急用與非急用，急用就直接購買，不急用則平時留意資訊，等促銷時再下手。

發文者最後總結，真正讓生活成本變得可控的關鍵，不是變得更精明，而是更有耐心。少了許多買完後悔的瞬間，帶來的安心感，往往比帳單上的數字更重要。

