今年聖誕消費 這一州花費最高

一項最新節日消費調查顯示，家長們為填滿聖誕襪的開銷創下歷史新高；其中紐約人最豪氣，今年平均計劃為每個孩子花費高達732元的聖誕禮物，居全美之冠。

紐約郵報報導，根據CouponBirds網站對2500名家長進行的年度聖誕消費與儲蓄調查顯示，全美家長預計平均為每個孩子花費521元，較去年成長13%，讓節日歡樂代價有如第二筆房租支出。

為負擔這筆開銷，家庭傾向先刷卡消費、事後再煩惱。令人驚訝的是，58%受訪者預期將因此負債，多數是透過信用卡及「先買後付」方案；僅32%有信心在節日後無債一身輕。

今年更有高達43%家長使用Klarna與Afterpay等「先買後付」服務，較去年聖誕節 激增逾倍。

各州消費金額差異頗大，紐約州之後，緊跟著是新澤西州 的728元與德州的722元；而西維吉尼亞州 、南達科他州及內布拉斯加州的家庭則力求將每名孩童的花費控制在300元左右，僅3%受訪者認為能以不到100元滿足這筆聖誕節支出。

更糟的是，多數家庭毫無準備。超過半數（54%）從未為聖誕節儲蓄，導致12月財務預算有如遭遇突襲。僅7%家長會在年初開始儲蓄，代表多數人直到銀行帳戶告急，才想到聖誕節。

而這種財務壓力絕非只是調查數字。賓州一位母親因力行「二手聖誕」（Thriftmas）而在近日爆紅；她僅用100元預算為四名子女購置二手玩具、毛衣與裝飾品，只為避免在聖誕節後負債累累。

儘管可能被說成吝嗇，但她不在乎；她表示，寧可為家庭度假儲蓄，也不願為過聖誕節大刷信用卡。她自豪展示時尚首飾盒、字母玩具與柔軟獨角獸連帽衫等戰利品，全部在當地二手店以百元預算購得。

她的節儉之舉在網上引發兩極評論，部分網友為她的低價採購行動鼓掌，稱讚為精明之舉；另一些人則批評她「吝嗇」、對孩子不公平，更封她為「綠毛怪格林奇」（Grinch）。然而在荷包飽受通膨壓力的當下，或許很快會有越來越多家長效仿她的做法。