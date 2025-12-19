好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都優於預期。(美聯社)

即使是倉儲式賣場好市多 （Costco）最資深的購物者，面對貨架上琳瑯滿目的商品仍難免六神無主；哪些超大包裝的商品真正物有所值？哪些更適合在普通超市購買小包裝？

美食網站Allrecipes發現，許多餐廳主廚也是好市多資深會員，他們證實經常為餐廳、活動及家庭採購商品，且各有心儀的商品。以下是主廚們透露，幾乎每次去好市多必買其自家品牌科克蘭（Kirkland Signature）的商品。

1. 胡桃仁

愛荷華州主廚施羅德（Jacob Schroeder）表示，科克蘭的胡桃仁品質極佳。這些半粒胡桃仁潔淨、完整無碎屑，且單寧含量極低；他說，單寧是導致堅果等食物產生苦澀味的關鍵。更棒的是兩磅裝僅售13.99元（以賣場標示為準）。

2. 有機特級初榨橄欖油

若要佛羅里達州主廚卡斯特羅（Anthony Castro）挑選最愛的好市多商品，他會選擇100%義大利有機特級初榨橄欖油。他表示，其品質穩定、風味絕佳，且相較其他品牌擁有極具競爭力的售價，兩公升裝僅20.99元。俄亥俄州 主廚帕契（Sonny Pache）表示，這款橄欖油也是他儲藏室的常備品。

3. 野生智利海鱸魚

喬治亞州主廚卡拉德謝（Suzy Karadsheh）指出，住在亞特蘭大的她，要取得新鮮野生魚獲頗具挑戰；遠離地中海故鄉，幸好能在好市多冷凍區能輕鬆買到優質海鮮。她稱讚這種鱸魚口感如奶油般柔嫩，不僅價格合理，更能完美融合多數調味料，讓她得以在30分鐘內完成一道美味料理，搭配簡單配菜即可上桌。

4. 有機牧場放養雞蛋

除了橄欖油，帕契說，他每次去好市多，都會囤積雞蛋。好市多提供多種包裝規格，從兩打到驚人的15打（180顆），這些雞蛋標示不同認證，包括「散養」（free range）、「非籠養」（cage-free）、「有機」及「牧場放養」，且價格實惠，是大家庭、烘焙愛好者或經常享用蛋類早餐的人最佳選擇。

5. 葡萄酒

住在密西西比州的朗薩維爾（Michelle Rounsaville）表示，她得開一小時車到孟菲斯才能逛好市多，可見她有多忠實，而科克蘭的葡萄酒是她必買的商品；價格適中、廣受好評。從波爾多（Bordeaux）、布魯奈羅（Brunello）到桑塞爾（Sancerre）、夏多內（Chardonnay）等品種都有，這款平價葡萄酒每瓶售價最高僅26.99元。

6. 有機藍莓

卡拉德謝說，許多人可能不知道好市多販售大量有機農產品，每逢產季，她總會囤好幾盒新鮮有機藍莓。當卡斯特羅居住的佛州（當地藍莓產季為四月至七月）非產季時，他便會買冷凍野生藍莓，稱其為購物清單的「必需品」。

7. 有機燕麥奶飲品

牛奶與替代品在口感與風味上各具特色，所謂「最佳」往往取決於個人偏好；若要帕契選擇，他首推好市多的燕麥奶。他表示，自己鍾愛這款有機燕麥奶，它絕不分離，無論風味、性價比、口感或穩定性都所向無敵。