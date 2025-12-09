平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買

ALDI正迅速成為美國最受歡迎的超市之一，這歸因於其商品種類眾多與價格實惠。路透

ALDI 正迅速成為美國最受歡迎的超市之一，這歸因於其商品種類眾多與價格實惠。美食網站Tasting Table指出，目前全美約有2600家ALDI門市，未來幾年此一數字將急速攀升；這並非臆測，而是事實：這家來自德國的平價連鎖超市，正準備大舉擴張美國市場。

ALDI的購物者，想必對其熱銷品項烤披薩、墨西哥薄餅，以及多款價廉物美的葡萄酒不會陌生；但一些被低估、被許多人稱為具顛覆性的商品，卻尚未廣為周知。根據忠實粉絲推薦，以下這些食品，下次購物時不妨放入購物車。

1. 酸種麵包

社群媒體的推波以及其健康效益，讓酸種麵包正風靡一時；這類麵包因有益腸道微生物、高纖且易於消化，具備多種健康優勢。若在一般麵包店購買，一整條約需10元；但在ALDI，同等份量價格卻不到4元。

根據眾多顧客的評價，以品質來說，這款酸種麵包的價格相當合理；更有人表示，好吃到每次必囤兩條，以免缺貨。其中Everything 酸種麵包最受歡迎，被形容為風味宛如撒滿多種香料的雜味貝果（everything bagel）。

2. 酪梨 醬

購買市售酪梨醬往往需冒點風險，多數產品無法與新鮮風味相提並論，口感也略顯遜色，甚至被形容為寡淡稀薄。而Aldi旗下Park Street Deli的酪梨醬，被部分消費者認為是其最被低估的商品。在社群平台Reddit上，許多網友表示，當懶得自製新鮮酪梨醬時，這款是首選，且品質優於市售多數酪梨醬。

ALDI販售多種這款熱門沾醬，若偏好帶有顆粒感的，ALDI切塊酪梨醬值得一試；若喜歡微辣風味，則可嘗試其辣味酪梨醬。

3. 銅模義大利 麵（Bronze cut pasta）

忘掉通心粉、義大利細麵、筆管麵或寬扁麵，最好的義大利麵，關鍵不在形狀，而是切割工藝。超市常見的義大利麵多採用鐵氟龍模具切割、表面光滑，讓醬汁難以附著；而傳統青銅模具切割的麵條表面更粗糙多孔，能充分吸收醬汁，使風味更濃郁。

銅模切割麵條比鐵氟龍切割麵條貴，但許多人認為值得；何況在ALDI，一磅裝不到2.2元。一位Reddit用戶表示，銅模義大利麵讓她徹底改觀，再也不會去買普通麵條了。

4. 特色生菜（Artisan Lettuce）

ALDI的生鮮蔬果，口碑不算佳，但其品質似乎因地區而異；不少人表示當地分店的蔬果從未出問題，甚至認為其特色生菜是最被低估的商品之一。

Reddit上的眾多消費者指出，這款由四種生菜混合而成的特色生菜值得購買。以3.29元（依地區而異）的價格而言，品質極佳，多色混搭的視覺效果佳，更是製作沙拉的好材料；此外，可冷藏保存相當長的時間。

5. 椰子奇亞籽燕麥片

習慣以燕麥片當早餐者，這款商品的評價定會不失所望。消費者尤其青睞其「Simply Nature」系列的有機椰子奇亞籽燕麥片；這款麥片富含燕麥、椰肉與奇亞籽，不僅是優格的完美配搭，當作點心也同樣出色。

若不喜歡椰子味，還有其他選擇，有機燕麥蜂蜜脆片（或黑巧克力口味）、Aldi Millville系列的無麩質蘋果杏仁蜂蜜燕麥片，同樣值得入手。消費者認為，無需花大錢購買其他的高價品，因為Aldi的燕麥片在風味、口感與品質上皆能滿足需求。

6. Choceur花生醬杯

喜愛巧克力花生醬杯？ALDI備有知名品牌Reese's的多款產品，從標準裝到迷你裝及零食尺寸皆有。但許多顧客建議跳過這些，改選Aldi自家品牌Choceur花生醬杯（12盎司裝）；它與Reese's相似，同樣是迷你裝，內含牛奶巧克力與滑順花生醬，且毫不遜色。

一位Reddit用戶說，它們徹底毀了他對其他花生醬杯的胃口，讓他再也不碰其他品牌了；而這似乎已成為消費者以Choceur取代Reese's的共識。

7. Choceur巧克力

ALDI提供眾多巧克力商品，包含Reese's、M&M's、特趣（Twix）等品牌商品；但許多人認為，ALDI自有品牌Choceur巧克力的品質毫不遜於任何知名品牌。

Choceur巧克力受歡迎的關鍵在於是歐洲製造，更提供豐富的選擇，幾乎涵蓋所有口味偏好，如黑巧克力椰香杏仁、迷你榛果脆片巧克力棒、牛奶巧克力洋芋片、黑巧克力焦糖椒鹽脆餅、餅乾牛奶奶油巧克力棒等。