好市多這10樣好物 美食達人：節日宴客必備

好市多（Costco）。 （美聯社）

倉儲式賣場好市多 （Costco）以多樣化優質商品吸引眾多購物者，常在美食競賽中擔任評審的梅雷迪思·奧克斯（Meredith Ochs）也是其中之一。她在商業內幕（Business Insider）撰文指出，多年來，她以專業食品協會評審身分評鑑過數百種優質商品，儘管味蕾看似挑剔，她仍常光顧好市多，以下是她在節日期間準備宴客時，最愛採購的10樣好物。

1. 新鮮蔓越莓預告節日季來臨

身為蔬果控，每逢秋季新採收的蔓越莓上架時，奧克斯總是雀躍不已。她表示，年終時通常能在好市多以不到5元的價格買到兩磅裝的Ocean Spray新鮮蔓越莓，她總會買兩袋，其中一袋冷凍保存，以便能隨時烘焙蔓越莓蛋糕。若有耐心串起蔓越莓，它們還能點綴聖誕花環。

2. 新鮮石榴能為餐桌與菜餚增添一抹優雅

奧克斯說，新鮮石榴內外皆美。其淺紅果皮是秋天色調的一部分，圓潤外型宛如天然裝飾品，極適合作為節日餐桌擺飾；內部飽滿多汁的石榴籽，能為沙拉、沾醬與甜點增添紅寶石般色澤與微酸風味。

3. 科克蘭精選法式羊排為節日盛宴增色

羊排總能為餐桌增添驚喜效果，選購法式羊排意味著脂肪與肉皆經過精修，呈現優雅視覺效果。奧克斯指出，若想營造華麗氛圍，她會買兩、三份羊排，將其環繞填料做成皇冠羊排（crown roast）。她曾見過好市多以每磅15元售出這款科克蘭精選澳洲羊排，每包有八根肋骨、約重兩磅。

4. 蔓越莓核桃 麵包搭配香氣濃郁的肉類晚餐

這款大的圓型麵包幾乎能搭配任何餐點享用。奧克斯說，她會將麵包放置木製砧板上，搭配鹽漬奶油款待客人。蔓越莓、核桃與全麥穀物麵包的組合，既能襯托感恩節盛宴，亦能搭配冬日烤肉。這款好市多的30盎司季節限定麵包，售價不到10元。

5. 焗烤時不能少的酥炸洋蔥脆片

奧克斯指出，Fresh Gourmet的酥炸洋蔥脆片包裝背面附有這道經典配菜食譜。她偏愛此品牌，因其採用非基因改造洋蔥，且不含反式脂肪與飽和脂肪。她說，這些洋蔥脆片適合點綴漢堡、馬鈴薯泥、米飯及起司通心粉。

6. 煙燻鮭魚 能為早午餐增添風味

奧克斯說，她常在冰箱備著科克蘭精選煙燻鮭魚，但年底假日期間會特別多囤一些。這道配料能為節日的早午餐升級，她喜歡搭配貝果與蔥花奶油乳酪，或鋪在水煮蛋與荷蘭醬下，打造不同版本的班尼迪克蛋。

7. 節慶必備的西班牙El Almendro牛軋糖

奧克斯說，這家西班牙企業擁有逾140年製菓歷史，其招牌杏仁牛軋糖，堪稱聖誕節必備點心；原料雖含蜂蜜、砂糖與蛋白，但因杏仁含量高，入口毫無甜膩之感。

8. 焦糖堅果能為餐點增添口感與甜味

科克蘭精選焦糖堅果是奧克斯在好市多的心頭好，每逢佳節她會買來為各式料理注入甜脆口感。這款堅果帶有獨特的奶油香氣與些微木質風味，裹上焦糖後更顯濃厚。奧克斯喜歡將它弄碎後撒在烤地瓜上，拌入羊奶起司沙拉中，或鋪在鬆餅上，作為奢華早餐。40盎司裝的焦糖堅果約售17元。

9. 果香突出的赤霞珠（cabernet sauvignon）撩動味蕾

這款酒在波本威士忌桶中陳釀，浸染出紅糖香氣與微焦韻味；黑莓風味濃厚，櫻桃與無花果的基調使其成為冬日盛宴的絕佳佐餐酒。奧克斯說，她在好市多以低至13元的價格入手了這瓶加州佳釀。

10. 啤酒組合包裝滿足不同口味

每逢節日，奧克斯總在好市多尋找組合包裝的啤酒。她曾選購Samuel Adams節慶主題組合包裝，內含該品牌多款季節限定釀造。它融合傳統與新潮：既有甜潤麥芽風味的Old Fezziwig，也有時髦的低溫發酵的印度淡色艾爾啤酒（IPA）；從濃濁的Holiday White Ale到摩卡風味的Black Lager應有盡有，滿足偏好不同啤酒風味的賓客。