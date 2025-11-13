我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「取消中國人簽證」台日瘋傳 日本查核揭：假訊息

WSJ獨家：這家中企如何繞過美監管 取得Nvidia晶片

好市多11月新商品 這5項獲推薦

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年11月好市多(Costco)推出多款令人期待的新商品，同時也讓許多經典熱銷款重新回歸。(美聯社)
今年11月好市多(Costco)推出多款令人期待的新商品，同時也讓許多經典熱銷款重新回歸。(美聯社)

今年11月好市多(Costco)推出多款令人期待的新商品，同時也讓許多經典熱銷款重新回歸。不論是線上購物或親臨各家門市，消費者都能找到適合各種場合的好物。隨著年底假期臨近，也有許多禮品與派對美食值得入手。除了這些必買商品，價格同樣相當優惠。

根據雅虎(Yahoo)報導，這次年底假期禮物選擇首先是「Nielsen-Massey香草精禮盒組」(Nielsen-Massey Vanilla Extract)。熱愛烘焙的家庭大廚會喜歡這款Nielsen-Massey四入裝香草精禮盒。每瓶2盎司，分別來自墨西哥、馬達加斯加、烏干達與巴布亞紐幾內亞。香氣經冷萃技術保存，而且原料採永續與公平貿易農法栽培。好市多售價39.99元。

其次是Maldon猶太海鹽(Maldon Kosher Sea Salt Flakes)。這款重達20.12盎司的大包裝Maldon海鹽是廚房必備。自1882年以來，Maldon一直以傳統手工方式製鹽。學會了如何善用猶太海鹽，就能讓料理更上一層樓。好市多售價約10元，價格依地區略有差異。

第三款是星巴克節慶咖啡豆(Starbucks Season's Cheer Blend)。星巴克每年限量推出的「節慶歡欣」中度烘焙咖啡，帶有乾果與可可香氣，32盎司包裝現折5元，售價14.99元，優惠至11月16日止。星巴克採用單一阿拉比卡豆，品質穩定。

第四是Bluey家族聖誕充氣裝飾(Bluey Family Christmas Inflatable)。這款以卡通「妙妙犬布麗」(Bluey)家族為主題的聖誕充氣擺飾，絕對讓孩子驚喜。自動充氣、內建8顆LED燈，寬約96英吋、高79英吋，重約10.4磅。售價172.99元，無論室內或戶外都能成為派對焦點。

接著還有「Gourmia 2夸脫自動霜淇淋與冰沙機」(Gourmia 2-Quart Automatic Soft Serve Ice Cream and Frozen Drink Maker)。全家人可一起動手製作霜淇淋、雪酪(sorbet)與各式冰凍甜品。Gourmia霜淇淋與冰沙機具備一鍵操作設定，可調整濃稠度，完成後甜點能保冷長達3小時。售價199.99元，經久耐用、樂趣無窮。

最後則是「Ghirardelli薄荷夾心巧克力」(Ghirardelli Peppermint Bark)。這款16.2盎司裝的Ghirardelli薄荷夾心巧克力售價19.99元，每年都會在聖誕節前回歸。濃郁巧克力與清涼薄荷層層交融，入口即化。無論待客、送禮或節日前自己品嚐，都是完美選擇。

星巴克 好市多 咖啡

上一則

客訴回覆信標「白癡客人」 台旅遊業者認錯道歉了

延伸閱讀

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電

好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電
好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜

好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜

熱門新聞

好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
示意圖。（新華社）

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

2025-11-07 13:31
白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
傑尼亞（Zegna）logo。路透

千元奢華懶人鞋 為何讓科技富豪、男星都願埋單？

2025-11-06 11:28
全國大部分地區正籠罩在寒冷氣溫下。示意圖（美聯社）

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

2025-11-11 14:32

超人氣

更多 >
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生