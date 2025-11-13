好市多11月新商品 這5項獲推薦

今年11月好市多(Costco)推出多款令人期待的新商品，同時也讓許多經典熱銷款重新回歸。(美聯社)

今年11月好市多 (Costco)推出多款令人期待的新商品，同時也讓許多經典熱銷款重新回歸。不論是線上購物或親臨各家門市，消費者都能找到適合各種場合的好物。隨著年底假期臨近，也有許多禮品與派對美食值得入手。除了這些必買商品，價格同樣相當優惠。

根據雅虎(Yahoo)報導，這次年底假期禮物選擇首先是「Nielsen-Massey香草精禮盒組」(Nielsen-Massey Vanilla Extract)。熱愛烘焙的家庭大廚會喜歡這款Nielsen-Massey四入裝香草精禮盒。每瓶2盎司，分別來自墨西哥、馬達加斯加、烏干達與巴布亞紐幾內亞。香氣經冷萃技術保存，而且原料採永續與公平貿易農法栽培。好市多售價39.99元。

其次是Maldon猶太海鹽(Maldon Kosher Sea Salt Flakes)。這款重達20.12盎司的大包裝Maldon海鹽是廚房必備。自1882年以來，Maldon一直以傳統手工方式製鹽。學會了如何善用猶太海鹽，就能讓料理更上一層樓。好市多售價約10元，價格依地區略有差異。

第三款是星巴克 節慶咖啡 豆(Starbucks Season's Cheer Blend)。星巴克每年限量推出的「節慶歡欣」中度烘焙咖啡，帶有乾果與可可香氣，32盎司包裝現折5元，售價14.99元，優惠至11月16日止。星巴克採用單一阿拉比卡豆，品質穩定。

第四是Bluey家族聖誕充氣裝飾(Bluey Family Christmas Inflatable)。這款以卡通「妙妙犬布麗」(Bluey)家族為主題的聖誕充氣擺飾，絕對讓孩子驚喜。自動充氣、內建8顆LED燈，寬約96英吋、高79英吋，重約10.4磅。售價172.99元，無論室內或戶外都能成為派對焦點。

接著還有「Gourmia 2夸脫自動霜淇淋與冰沙機」(Gourmia 2-Quart Automatic Soft Serve Ice Cream and Frozen Drink Maker)。全家人可一起動手製作霜淇淋、雪酪(sorbet)與各式冰凍甜品。Gourmia霜淇淋與冰沙機具備一鍵操作設定，可調整濃稠度，完成後甜點能保冷長達3小時。售價199.99元，經久耐用、樂趣無窮。

最後則是「Ghirardelli薄荷夾心巧克力」(Ghirardelli Peppermint Bark)。這款16.2盎司裝的Ghirardelli薄荷夾心巧克力售價19.99元，每年都會在聖誕節前回歸。濃郁巧克力與清涼薄荷層層交融，入口即化。無論待客、送禮或節日前自己品嚐，都是完美選擇。