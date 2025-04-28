這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

美國鞋類市場第二大品牌斯凱奇(Skechers)有許多休閒鞋款，其中的懶人鞋Go Walk Max十分舒適，不必費力繫鞋帶，輕鬆套上就可出門；目前在亞馬遜 (Amazon )以60%折扣優惠價出售，是一個月來最低價。

亞馬遜正在大打折扣的這款斯凱奇男鞋售價僅39元，與原價65元相比，足足折扣60% 。

這款鞋共5種顏色可選，黑色款最便宜，單價39元，尺寸從男士7號到16號不等，還有寬版(wide)選擇；另外4種顏色價格因尺寸而異，較冷門的尺寸最低價39元。

亞馬遜網站一名顧客評論說，很喜歡這雙鞋的外觀和穿著體驗！可以整天穿著，感覺很棒，穿出去時有很多人讚美。

亞馬遜列出的產品描述稱，這款斯凱奇運動鞋特點之一是採用Air-Cooled Goga Mat透氣鞋墊，具有高回彈緩衝功能、創新型5GEN緩衝中底、透氣運動網眼鞋面和靈活的橡膠牽引外底，如果鞋子髒了，可以直接放到洗衣機洗，而後風乾。

在亞馬遜網站，這款懶人鞋有超過5900條評論，平均評分4.4顆星，略低於滿分為5顆星。

一位評論者說，這雙鞋非常舒適輕便，鞋底厚實，看起來耐穿，尺寸也合適；他強烈推薦。

另一位評論者說，她的先生很喜歡這雙鞋，他行動不方便，卻可以自己穿。

還有一位評論者是回頭客，幾年前第一次買這雙鞋，幾乎天天穿，比預期的要耐穿，而且始終很舒適；一年多後買了一雙新的。

在亞馬遜訂貨只要超過35元就可免運費；Prime會員則無需達最低消費額即可享免運費送貨服務。

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