川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

酪梨。Image by sandid from Pixabay

為遏止非法移民與毒品，川普總統祭出對所有墨西哥 進口貨品徵收25%關稅 的手段，市場憂心超市裡一些民眾經常採購的食品價格可能上漲。據「經濟複雜性觀察站」(OEC) 的資料，墨西哥在2023年對美食品出口總值為340億美元。

財富管理公司WinCap Financial執行長邁可·柯林斯（Michael Collins）表示，墨西哥供應美國近90%的酪梨，也是新鮮番茄的最大供應商。他說，墨西哥是酪梨、番茄、甜椒、草莓、藍莓等的主要生產國，這些都是許多美國家庭常吃的食物。

柯林斯指出，雖然單是關稅並不能讓價格上漲，但墨西哥在這些食品供應上的主導地位，使其擁有決定價格的能力；例如在冬季，墨西哥供應了美國大部分的莓果。他說，由於幾乎沒有其他的替代品，賣場可能被迫支付較高的價格，最後將成本轉嫁給消費者。

然而，理財網站Go Banking Rates指出，從好的一面來看，改從未受關稅影響的國家採購，可以維持低價；此外，利用溫室農業提高美國本土產量，讓農民全年都能在可控的環境中種植作物，也能降低成本。

Go Banking Rates表示，如果川普的關稅措施生效，以下這5種食品的價格有可能維持穩定、甚至下降。

1. 酪梨：雖然墨西哥是美國酪梨的主要供應國，但其他國家在過去十年也提高了產量。根據市調網站Statista的資料，祕魯的酪梨產量增加了270%，而多明尼加共和國的產量也增加了154%。

2. 番茄：原產於南美洲的番茄也能在美國的溫室中種植，為墨西哥進口與價格上漲提供了替代品。

3. 咖啡 ：美國99%的咖啡仰賴進口，其中包括墨西哥的阿拉比卡(Arabica)與羅布斯塔咖啡 (Robust)；不過，據世界咖啡研究所 (World Coffee Research) 的資料，墨西哥並非美國最大咖啡進口國，而是哥倫比亞、巴西、宏都拉斯與瓜地馬拉等南美洲國家，可避免價格上漲。

4. 莓果：雖然美國是草莓的第二大生產國，但根據「世界人口評論」(World Population Review)的報告，當冬季美國本土生長條件不佳時，墨西哥便成為採購對象；然而，擴大溫室種植可保持價格穩定，甚至更低。

此外，美國是全球最大藍莓生產國，2024年的產量為33萬4550噸，因此墨西哥的關稅不會造成太大影響，尤其利用溫室種植，更友善地球。

5. 甜椒：墨西哥是甜椒的第二大生產國。根據社群網站「研究之門」(Research Gate)的資料，美國是全球第六大甜椒生產國，因此增加各州的生產量可降低賣場與美國人的支出。