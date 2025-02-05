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冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普關稅若上路 這幾類消費商品影響最大

編譯尤寶琪／即時報導
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酪梨。Image by sandid from Pixabay
酪梨。Image by sandid from Pixabay

總統川普宣布進入經濟緊急狀態，對中國所有進口產品徵收10%關稅，對墨西哥加拿大產品，則是徵收25%的關稅。而從加拿大進口的能源，包括石油、天然氣和電力，則將被徵收10%的稅。這些關稅原定於2月4日生效，目前加、墨兩國都在實施前一刻與美方達成暫緩一個月的協議。

以下是「每日郵報」(Dailymail)列出的幾種值得在價格上漲前先囤貨的產品：

汽車和汽車零件

美國銷售的轎車和輕型卡車，有超過五分之一是在加拿大或墨西哥生產的。

美國2023年從墨西哥進口了690億元的汽車和輕型卡車，從加拿大進口了370億元的汽車和輕型卡車。另外，有780億元的汽車零件是來自墨西哥，200億元是來自加拿大。

原油和汽油

加拿大是美國迄今為止最大的原油外國供應國。2024年1月至11月，加拿大向美國出口了價值900億元的原油，遠遠超過排名第二的墨西哥的110億美元。

對許多美國煉油廠來說，它們並沒有太多選擇。加拿大所生產的原油，正是美國煉油廠適合處理的那種。

酒類

對那些喜歡喝墨西哥龍舌蘭或加拿大威士忌的人，關稅恐讓他們未來的飲酒消費上漲。

根據美國蒸餾酒協會(Distilled Spirits Council of the United States)，美國2023年從墨西哥進口了46億元的龍舌蘭和1.08億元的梅茲卡爾(Mezcal)。

從加拿大則進口了5.37億元的加拿大烈酒，其中包括價值2.025億美元的威士忌。

酪梨、番茄和其他水果蔬菜

美國2023年從墨西哥購買了超過450億元的農產品，其中有63%是蔬菜，47%是水果和堅果。從加拿大進口的農產品價值則是達400億元。而25%的關稅將讓這些蔬果產品價格上漲。

玩具卡車Tonka

美國每年銷售超過一百萬輛Tonka卡車，這些玩具卡車全部都是在中國製造。

智慧型手機

在川普總統的第一任期內，美國對來自中國的一系列工業品徵收了關稅，拜登政府期間內也維持了這些關稅。

此次徵收關稅，是對美國政府所謂的中國不公平貿易行為的回應，但包括智慧型手機在內的大多數消費品，均不在徵稅的範圍內。

但這次的10%的全面關稅，則是首次將智慧型手機包括在內，預計將導致產品價格的上漲。

大鐵槌

中國製造的大鐵鎚在抵達美國時已被徵收25%的進口關稅。進一步的關稅，將讓進口商成本再次上漲，很可能會將之轉嫁到零售商身上來控管成本。

加拿大 關稅 墨西哥

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