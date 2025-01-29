網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

網友分享2024年在好市多(Costco)買到的最佳清潔布品牌。好市多示意圖。(美聯社)

小紅書 網友分享2024年在好市多 (Costco )買到的最佳清潔布品牌「Swedish Dishcloths」，大讚該款產品兼具優異的手感與實用性，成為清潔工作中的得力助手。有其他人建議，使用完後可利用洗衣機清潔，省時又省力。

一名華人網友在小紅書貼文表示，Swedish Dishcloths 擁有柔軟的觸感和極佳的吸水性，一捏便能快速去除多餘水分，非常適合清潔碗盤、杯子及灶台等表面。尤其是小尺寸的款式，大小恰到好處，便於清潔較小的餐具或細部區域。雖然這款清潔布的摩擦力度稍顯不足，但在日常擦拭中表現仍然十分出色。

該網友建議，用完後應將清潔布晾乾以延長其使用壽命。這款產品的多功能性及便利性，讓她直呼「超愛」，並強烈推薦其他用戶趕緊入手體驗。

You know you are an adult when you get excited to use a new reusable Swedish dish cloth for the kitchen. pic.twitter.com/Z4t0C2Zj7c — Ranju (@whatRanjuSaid) 2025年1月25日

其他人留言「折後都不用$1/條，顏值又高」、「加拿大清倉4.97加幣」、「在Costco看到這個以後，去德國時趕緊去dm買了10包回來，一歐元1包5片」、「我一直以為這個是墊在盤子底下的，原來是洗碗布」、「很好用我會用洗衣機洗它」。

還有人說「我在Amazon買的同類產品，不知有沒有差別，感覺不好用。我主要在洗碗後用它擦池子周圍的檯面，但它不能把水吸淨，讓我不得不還是用paper towel收尾，很雞肋。」、「特別好用，吸水性強，還擦的很乾淨，沒毛毛」、「就是感覺有點厚」、「很吸水但Size 太小了」、「擦車更好用」、「特別喜歡這個，用髒了洗衣機裡洗，出來又是嶄新的」。

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