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打敗好市多、沃爾瑪 H-E-B四度上榜全美最佳超市

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為一名顧客在超市購物。歐新社
圖為一名顧客在超市購物。歐新社

一家備受消費者喜愛的南方連鎖超市第四度被評選為全美最佳。在市場營銷公司唐恩杭比（Dunnhumby）針對美國72家最大超市的年度排名中，總部位於德州的H-E-B再次榮膺榜首。

這項連續八年的調查，訪問了全美1.1萬名消費者，了解他們對市值1兆的食品雜貨市場的看法。

銷售日常農產品以及德州當地品牌與自家商品的H-E-B，因其價格具競爭力而在評比中名列前茅。

調查發現，透過價格、促銷與獎勵讓顧客省錢的零售商，才是在美國能茁壯、長期成功的品牌。此外，過去八年來，由於美國人面對疫情與通膨高漲，可負擔的價格對消費者越來越重要。

其他躋身前五名的超市為Market Basket、好市多（Costco）、共贏食品（WinCo foods）與Aldi。

唐恩杭比美洲區總裁歐格瑞迪（Matt O‘Grady）表示，該公司自八年前發布第一份排名以來，零售業與購物者經歷新冠疫情、供應鏈短缺、氣候影響導致的農產品歉收，以及長期的食品飆漲，這些都重塑了購物行為與美國人對零售環境的看法。他說，零售業者都明白，市場的成功有賴於為購物者省錢，並實施創新的定價策略，以維繫客群。

H-E-B於120年前在德州克爾維爾（Kerrville）成立，以新鮮食材與獨特自有商品深受當地消費者喜愛。

據在地媒體南方生活（Southern Living）報導，H-E-B新鮮製作的玉米餅、滋味十足的酪梨醬，以及由墨西哥辣椒（jalapeño）、波布拉諾辣椒（poblano）與青番茄製成的綠色辣醬，是顧客的最愛。

H-E-B在「孤星之州」與墨西哥有超過400家門市，其官網說明，沒有兩家H-E-B店是相同的，這讓該品牌有種好鄰居、賓至如歸的感覺。

網頁提及，他們提供雜貨、烘焙、熟食/食品服務、藥店、農產品、花卉、肉類與生鮮部門；銷售的商品與店面裝潢都是依據不同社區顧客的需求而量身打造。

這項調查也發現，排名前四的零售商中有三家是區域性超市，前18名中的其餘 15家包括各種非傳統的會員店與折扣店。

Market Basket位於新英格蘭地區，而共贏食品在亞利桑納州、加州、愛達荷州、蒙大拿州、內華達州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、德州、猶他州與華盛頓州都有分店。

倉儲式賣場好市多名列第三，山姆會員店（Sam's Club）排第八；亞馬遜在2021 與2022年高居龍頭，八年來首次跌出前三名，排名第六。

大型超市克羅格（Kroger）與艾伯森（Albertsons）的排名也略降，而沃爾瑪則比去年下降一名，排在第11。平價超市Lidl與擁有眾多粉絲的Trader Joe's 在排名上皆有顯著提升，分別升至第17與第8。

德州 好市多 墨西哥

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