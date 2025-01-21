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退休族別錯過…好市多、沃爾瑪等賣場 年長者享優惠

編譯周芳苑／即時報導
Image by Alex Barcley from Pixabay
Image by Alex Barcley from Pixabay

上了年紀退休只靠有限的固定收入生活，花錢購物務必要明智精打細算。好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)等多家零售商都為老人提供專屬優惠。

各零售商年長者優惠作法各不相同，年長消費者要睜大眼睛，確實了解在哪些店面、選擇什麼時候購物才能夠享有最大折扣。

各大連鎖零售業者年長優惠方案如下：

亞馬遜(Amazon)：如果有聯邦醫療補助(Medicaid)或其他合格政府援助，將有資格享受亞馬遜Prime會費折扣，前三個月月費只要3.5元，此後每月僅6.99元，遠低於原價的14.99元。

好市多：會員購物可省很多錢，例如，在好市多藥局買多種熱門藥物享有80%折扣，買商店品牌 Kirkland也相當划算。

CVS：在免費的 ExtraCare 計劃下，屆滿60歲的購物者可享各項老年專屬優惠折扣，還可獲生日獎勵、申辦獎勵方案 ExtraBucks Rewards獲2%現金返還並在註冊後首次購物享 4 元折扣。如果持有聯邦醫療保險Medicare，可免費打多款疫苗。

連鎖超市Fred Meyer：每月第一個星期二，屆滿55歲者買特定商品可享額外10%折扣。

科爾百貨(Kohl's)：屆滿60歲每周三在店內購買特定商品可享15%折扣。

手工藝用品連鎖專賣店Michaels：只要申辦Michaels Rewards ，每天都可在線上和店內享受10%老人折扣，適用全場商品。

平價服飾業者Ross Dress For Less：屆滿55 歲者每周二可享 10% 折扣。

目標市場(Target)：眼鏡部門Target Optical 為美國退休人協會(AARP)會員提供獨家優惠，買隱形眼鏡享10%折扣、買額外處方眼鏡或太陽眼鏡享50% 折扣、購買眼鏡可額外享10元折扣。

華格林(Walgreens)：屆滿55歲可免費加入myWalgreens，享受老年人專屬優惠，包括每月第一星期二的老人日(Seniors Day)折扣。

沃爾瑪：美國退休人員協會會員可獲得 Walmart+ 會員年費20元折扣；如果不是AARP會員、但接受Medicaid醫療補助或其他合格形式的政府援助，Walmart +會費也相對便宜，月費6.47元、年費49元。

好市多 退休 聯邦醫療保險

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