Trader Joe’s這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

連鎖超市Trader Joe's。美聯社

聖誕節 來臨時，也是Trader Joe's 貨架上出現Jingle Jangle的時候，家居生活網站Apartment Therapy撰稿人艾佛芮特（Sarah Everette）表示，Jingle Jangle是一盒22.7盎司重、為聖誕節而設計的綜合零食包，內有裹上黑巧克力或牛奶 巧克力的扭結餅、奧利奧餅乾、爆米花，以及花生醬巧克力杯點心和類似M&M的巧克力。

正如Trader Joe's網站上所描述的，它是「裹著巧克力的各種美味零食」，艾佛芮特說，他們全家都為之著迷，每逢過節都會吃掉兩、三盒。

她說，她居住的城市沒有Trader Joe’s，去年她爸爸開了兩小時的車，跑了好幾家Trader Joe’s，為他的50個同事各囤了好幾盒。

艾佛芮特表示，今年是Jingle Jangle發行10周年紀念，還沒有吃過的，不妨買一盒Jingle Jangle試試，或當禮物送人。

這款內有40多塊巧克力糖果、餅乾的零食包，不但節日氣氛濃厚，且價格親民，只要10元，適合送禮給全家人，或是在宴客時當作甜點。吃完後，將鐵盒沖洗乾淨，便可用來儲存小雜物或裝上其他自製點心送人。

今年，Trader Joe's還推出更多應景的衍生商品：除了在2023年首次推出的Jingle Jangle扭結餅，還有大小不同的Jingle Jangle袋裝零食包，以及給狗狗吃的Jingle Jangle。

你可能想知道，狗狗吃的Jingle Jangle有些什麼？艾佛芮特說，裡面有扭結餅、星星、骨頭和月亮形狀的狗糧，口味為花生醬與培根。