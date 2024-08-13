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ALDI超市這個售價1.05元商品 「廚房魔術師」的最愛

編譯周靜芝 / 即時報導
ALDI超市的Casa Mamita綠辣椒番茄丁。(截取自ALDI官網)
ALDI超市的Casa Mamita綠辣椒番茄丁。(截取自ALDI官網)

有了它，能讓任何菜餚變得更美味。食譜網站Simply Recipes撰稿人兼食譜開發者奧斯本(Kris Osborne)表示，她喜歡有條不紊地進行烹飪，例如蔬菜要以某種方式來切、才能提升口感；哪種配料需在其他配料之前放入，才能恰到好處增添風味。

儘管如此，奧斯本說，疫情還是將她變成「廚房魔術師」，不得不經常利用家中現有食材變出各種菜餚，這項「不得已而為之」的技能，讓她廚藝更精進；但即使是魔術師也有自己的秘訣，她的秘訣就是ALDI超市的Casa Mamita綠辣椒番茄丁。

奧斯本指出，市面上有許多番茄罐頭，但Casa Mamita絕對是獨一無二的，酸甜的番茄與爽口的綠辣椒完美結合，就像有人把陽光明媚的墨西哥佳餚裝進罐頭裡帶到每個廚房；無需任何準備工作，只要打開罐頭蓋子，倒進任何料理，就能立即提升風味，「這簡直是最佳取巧方法」。她說，這個售價僅1.05元的罐頭，是讓任何一餐變得更加美味的必備聖品。

這些綠辣椒番茄丁可為簡單的辣味料理增添風味，讓平淡的炒飯香氣更濃郁，製作出的紅色辣醬讓豆類、碎牛肉或碎雞肉卷味道更豐富。奧斯本說，這也正是她「知名」的15分鐘做出辣醬的秘訣。

奧斯本還喜歡用綠辣椒番茄丁來做美味的墨西哥鄉村蛋餅，將它與炒過的洋蔥、大蒜混合，配上炒豆子、起司絲、煎蛋與香菜末，加在脆玉米餅上，這讓她想起年輕時吃早午餐的美好時光。

喜歡德州式墨西哥料理的人，這些綠辣椒番茄丁是最好的「幫手」。奧斯本推薦，下次去 ALDI採購時，不妨買上幾罐，保證會發現它們很好用。

墨西哥 食譜 德州

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