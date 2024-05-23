我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大法官艾里托再爆掛旗爭議 審理川普案立場受質疑

司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

編譯周芳苑／即時報導
連鎖零售巨子沃爾瑪(Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機。歐新社
連鎖零售巨子沃爾瑪(Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機。歐新社

連鎖零售巨子沃爾瑪(Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機；該公司全力耕耘原本經常光顧速食店的顧客，希望他們拋掉得來速(Drive Thru)，改在其貨架上找到物有所值的餐點。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey) 表示，該公司最近一季銷售成長部分來自從速食店轉向雜貨店覓食的顧客，這些顧客到雜貨店購買比在速食店更便宜的餐點。

雷尼說，外出用餐比在家吃飯大約貴 4.3 倍，對沃爾瑪有利。

顧客發現，有些食品雜貨價格維持不變、甚至更便宜，到餐館點菜和在家做飯的成本差距變得更大。

沃爾瑪季度銷售額和收入超出華爾街預期，預計全年業績甚至優於預期；越來越多顧客造訪其商店和網站，美國交易增加 3.8%。

沃爾瑪門市客流量和季度業績亮麗，與麥當勞(McDonald's)、星巴克(Starbucks)和百勝餐飲集團(Yum Brands)等餐飲業者迥異。Revenue Management Solutions數據顯示，包括速食店和休閒速食店在內的有限服務連鎖店客流量第一季衰退 3.5%，高層歸因於一、二月天氣惡劣以及消費放緩，低收入顧客消費減緩格外明顯。

麥當勞和許多餐廳一樣，食品定價面臨強烈反彈，其美國同店銷售僅成長 2.5%，令人失望，顯示該季客流量減少。

儘管如此，麥當勞執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)稱，消費者搜尋優惠，6 月 25 日起將連續一個月提供5元餐點。

有些餐廳食品單價高卻保有忠實顧客。Chipotle、Wingstop 和 Sweetgreen 等休閒速食連鎖店最近幾季都報告強勁銷售業績。

美國勞工部數據顯示，截至4月，家庭食品價格較去年同期上漲 1.1%，外食價格高達4.1%。

沃爾瑪 麥當勞 低收入

上一則

結帳時注意帳單明細 日媒曝藥妝店坑殺觀光客灌單手法

下一則

50歲後 你可能需要的3種補品

延伸閱讀

洛城七旬長者夫婦麥當勞外被遊民暴打 腦死

洛城七旬長者夫婦麥當勞外被遊民暴打 腦死
力拼麥當勞 溫蒂推出3元早餐

力拼麥當勞 溫蒂推出3元早餐
無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失

無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年前消失
尋求吸引年輕人 沃爾瑪推出自家食品品牌

尋求吸引年輕人 沃爾瑪推出自家食品品牌

熱門新聞

Image by Sandra Gabriel from Pixabay

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

2024-05-16 11:42
含糖飲料。Photo by Caspar Rae on Unsplash

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

2024-05-20 09:18
為了去除潮濕帶來的影響，浴室抽風機應保持開啟狀態。（取材自unsplash.com＠Chastity Cortijo）

浴室抽風機開著很耗電？大廠提醒別亂關「出這些問題更不划算」

2024-05-15 19:50
底特律。Image by ARTEK from Pixabay

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

2024-05-21 11:27
巴黎萊雅（L'Oréal Paris）的眼霜Dermo Expertise Eye Defense Eye Cream。圖取自Amazon.com

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

2024-05-15 09:52
示意圖。Image by lmaresz from Pixabay

水災損屋不服保險公司只賠5000元 姊妹提告獲賠1800萬元

2024-05-15 12:23

超人氣

更多 >
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣