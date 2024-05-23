外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

連鎖零售巨子沃爾瑪(Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機。歐新社

連鎖零售巨子沃爾瑪 (Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機；該公司全力耕耘原本經常光顧速食店的顧客，希望他們拋掉得來速(Drive Thru)，改在其貨架上找到物有所值的餐點。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey) 表示，該公司最近一季銷售成長部分來自從速食店轉向雜貨店覓食的顧客，這些顧客到雜貨店購買比在速食店更便宜的餐點。

雷尼說，外出用餐比在家吃飯大約貴 4.3 倍，對沃爾瑪有利。

顧客發現，有些食品雜貨價格維持不變、甚至更便宜，到餐館點菜和在家做飯的成本差距變得更大。

沃爾瑪季度銷售額和收入超出華爾街預期，預計全年業績甚至優於預期；越來越多顧客造訪其商店和網站，美國交易增加 3.8%。

沃爾瑪門市客流量和季度業績亮麗，與麥當勞 (McDonald's)、星巴克(Starbucks)和百勝餐飲集團(Yum Brands)等餐飲業者迥異。Revenue Management Solutions數據顯示，包括速食店和休閒速食店在內的有限服務連鎖店客流量第一季衰退 3.5%，高層歸因於一、二月天氣惡劣以及消費放緩，低收入 顧客消費減緩格外明顯。

麥當勞和許多餐廳一樣，食品定價面臨強烈反彈，其美國同店銷售僅成長 2.5%，令人失望，顯示該季客流量減少。

儘管如此，麥當勞執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)稱，消費者搜尋優惠，6 月 25 日起將連續一個月提供5元餐點。

有些餐廳食品單價高卻保有忠實顧客。Chipotle、Wingstop 和 Sweetgreen 等休閒速食連鎖店最近幾季都報告強勁銷售業績。

美國勞工部數據顯示，截至4月，家庭食品價格較去年同期上漲 1.1%，外食價格高達4.1%。