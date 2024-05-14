我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞裔男槍擊2猶太人 仇恨+槍枝犯罪可判40年

班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

在超市不知不覺買了一整車？ 業者這些小心機作祟

世界新聞網／輯
學者指出，超市在商品陳列和店內氣氛上使用小手段，讓顧客越買越多。圖為超市示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay)
學者指出，超市在商品陳列和店內氣氛上使用小手段，讓顧客越買越多。圖為超市示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay)

常常只想去超市買個東西最後卻發現自己拿了一整車的物品嗎？別擔心，你不孤單。研究發現，64%的人會在超市衝動購物，這是因為賣場在商品陳列位置和店內氣氛上使用了小心機，為的就是讓顧客買得多。

紐約郵報（New York Post）報導澳洲網站Finder’s的顧客情緒追蹤發現，澳洲家庭到超市的平均消費為78澳元至210澳元（約52美元至139美元）。

新南威爾斯大學行銷學院教授加爾格（Nikita Garg）說，超市用一些技巧讓顧客不知不覺買更多，例如常買的牛奶、麵包、起司和生鮮食品通常放得隔很遠，藉此讓消費者走遍超市。

加爾格說，超市也會透過聲音來讓顧客在店內放慢腳步，例如播放自己的音樂頻道，在特殊時刻調整，讓客人加快或放慢腳步。

KDM財務規劃公司近期的研究發現，64%的顧客在店內購物時會衝動消費。

加爾格說，防止自己掉入超市陷阱而花太多錢的最簡單方法，就是在購物前列出購買清單並嚴格執行。

加爾格說，在購買特價商品前，可以先問問自己「我真的需要這個嗎？」即便真的很便宜也要問自己「我用得完嗎？」她說若真的想要省錢，就必須注意每樣放進購物車的物品，這雖然讓人壓力大，但卻是必須的。

澳洲 牛奶

上一則

台灣留學生在海外買珍奶 自助點餐機點了「一英文」差點變店長

延伸閱讀

女子分享橄欖園省錢點餐密技 不到18美元能解決三餐

女子分享橄欖園省錢點餐密技 不到18美元能解決三餐

達美樂宣布給外送員小費 可獲折價券

達美樂宣布給外送員小費 可獲折價券
巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

熱門新聞

Image by Miran Lesnik from Pixabay

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

2024-05-10 10:18
68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
蕎麥麵。Image by ai subarasiki from Pixabay

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

2024-05-10 12:16
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

2024-05-08 09:18
愛蜜莉認為，在行李運輸時，硬殼行李箱更有可能會因擠壓而導致破損。此為硬殼行李箱示意圖，圖／Ingimage

怎樣選行李箱？資深空姐分享法則：這幾種都不要買

2024-05-09 16:15
女子付費購買達美航空靠窗座位，登機後發現自己座位在機艙板旁邊。（取材自Reddit）

風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

2024-05-10 19:05

超人氣

更多 >
風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%