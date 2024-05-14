在超市不知不覺買了一整車？ 業者這些小心機作祟

學者指出，超市在商品陳列和店內氣氛上使用小手段，讓顧客越買越多。圖為超市示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay)

常常只想去超市買個東西最後卻發現自己拿了一整車的物品嗎？別擔心，你不孤單。研究發現，64%的人會在超市衝動購物，這是因為賣場在商品陳列位置和店內氣氛上使用了小心機，為的就是讓顧客買得多。

紐約郵報（New York Post）報導，澳洲 網站Finder’s的顧客情緒追蹤發現，澳洲家庭到超市的平均消費為78澳元至210澳元（約52美元至139美元）。

新南威爾斯大學行銷學院教授加爾格（Nikita Garg）說，超市用一些技巧讓顧客不知不覺買更多，例如常買的牛奶 、麵包、起司和生鮮食品通常放得隔很遠，藉此讓消費者走遍超市。

加爾格說，超市也會透過聲音來讓顧客在店內放慢腳步，例如播放自己的音樂頻道，在特殊時刻調整，讓客人加快或放慢腳步。

KDM財務規劃公司近期的研究發現，64%的顧客在店內購物時會衝動消費。

加爾格說，防止自己掉入超市陷阱而花太多錢的最簡單方法，就是在購物前列出購買清單並嚴格執行。

加爾格說，在購買特價商品前，可以先問問自己「我真的需要這個嗎？」即便真的很便宜也要問自己「我用得完嗎？」她說若真的想要省錢，就必須注意每樣放進購物車的物品，這雖然讓人壓力大，但卻是必須的。