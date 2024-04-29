手機業者折扣 55歲以上者要把握

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隨著手機在生活中越來越不可或缺，55歲以上者現在可以利用針對該族群的行銷計畫，節省一些每月的開支。今日美國報（USA Today）列出了以下幾家手機業者所提供的年長者優惠與計畫：

AT&T為55歲或以上、帳單地址為佛羅里達州 的長者推出Unlimited 55+計畫。內容為每個號碼每月60元、兩個號碼每月80元，可享有無限量上網與電話、簡訊服務。

該計畫須在佛羅里達州的AT&T門市購買。其他州的年長者可透過樂齡會（AARP）購買AT&T的Unlimited Premium計畫，每月最多可享10元折扣。

T-Mobile

T-Mobile為年長者提供三種55+方案：

Essentials Choice 55：每個號碼每月45元

Go5G Plus 55：每個號碼每月70元

Go5G Next 55：每個號碼每月80元

Verizon Wireless

Verizon Wireless未提供年長者折扣或計畫。

Mint Mobile

Mint Mobile為55歲及以上者提供一項名為Mint 55+的手機計畫。該計畫每月費用為15.99元，包括協助取消與先前手機業者的綁約規定。

Consumer Cellular

使用Consumer Cellular的樂齡會（AARP）會員可節省5%的每月服務費，購買部分配件可享30%折扣。