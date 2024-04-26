老媽辛苦了 選購母親節禮物的一些建議

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母親節 快到了，是時候該為一年到頭辛勞的母親表達一點心意、送上一份完美的母親節禮物。為了找到「夢幻禮物」，ABC新聞考量了各種類型母親的喜好與需求，提供了一些建議與選擇。

禮物挑選原則

報導稱，最受歡迎的是那些能彰顯個性的獨特禮物，例如代表出生月份的花卉園藝組合，以及可能捨不得為自己花錢但卻暗自渴望的高檔貨，例如竹纖維床單或豪華毛毯；至於對喜好烹飪的母親，可考慮送個經典的鑄鐵鍋來提升廚藝水平，讓全家人都受惠。以下是ABC新聞推薦的三款母親節禮物：

1. Cozy Earth彈性竹纖維睡眠眼罩（Cozy Earth網站售價33.75元）

獲選理由：Cozy Earth以生產柔軟的竹纖維床單而聞名，多年來一直是消費者的最愛。這款眼罩採用相同的竹纖維製成，可讓媽媽好好的休息。

適合對象：平日不易入睡、淺眠的母親，讓她們擁有一覺好眠的「奢侈」體驗。

2. Ember智能溫控杯（亞馬遜網站售價120元）

Ember智能溫控杯。圖取自Amazon.com

獲選理由：Ember智能溫控杯能讓媽媽不論在家工作或是出門在外，在享用喜愛的飲料時，從第一口到最後一口都保持最佳溫度。這款馬克杯擁有可調整溫度的裝置與時尚設計，讓媽媽能愉快地享用咖啡 、茶或熱可可。

適合對象：附有充電底座，還能與智慧手機連線，是送給忙碌、喜歡品嘗熱飲的媽媽既方便又實用的禮物。

3. Instant Pot多功能壓力鍋 - 6夸脫（William Sonoma網站售價130元）

獲選理由：這款多功能壓力鍋集各種廚房工具於一體，讓媽媽在烹飪時更加得心應手。內建28種功能，包括壓力烹飪、慢速烹飪、蒸煮等，簡化烹飪過程，同時保留了食物的美味與營養。先進的安全功能與簡易操作方式，使其成為忙碌媽媽值得信賴的廚房好幫手。

適合對象：提供多功能設備來簡化烹飪過程並可嘗試各種新食譜 ，適合重視烹飪效率與方便的媽媽。