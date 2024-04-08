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外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

編譯莊瑞萌／即時報導
漢堡。Image by JohnnyWillz from Pixabay
漢堡。Image by JohnnyWillz from Pixabay

不管是前往超市購物或餐廳用餐，通膨已為美國消費者帶來極大壓力，就算到速食店用餐，也可能會變貴。所幸部分連鎖餐廳已推出超值套餐或定期優惠來滿足重視預算的消費者，以下是讓你花錢最物超所值的6家連鎖快餐店：

1. 小凱撒披薩(Little Caesars)雖然在2022年首度調漲深受歡迎的「Hot-N-Ready」披薩價格，從5元提高到5.55元，但裡頭的義式臘腸多出33%，依舊超划算。漲價後，小凱撒披薩的價格仍相當親民，相對在必勝客(Pizza Hut)購買大義式臘腸披薩就要15元。

2. 「塔可鐘」(Taco Bell)的超值套餐價格是最划算餐點之一，而且餐點最低只要1元。根據消費網站Cheapism，最受網友喜愛的餐點是自組解饞餐盒(Build Your Own Cravings Box)，消費者花6元便可獲得超大脆捲餅(Crunchwrap Supreme)或起司玉米片(Cheesy Gordita Crunch)、軟皮捲餅或牛肉5層墨西哥捲餅、起司馬鈴薯、肉桂捲以及一杯飲料。其他受歡迎的產品也只需1或2元起。

3. 雖然麥當勞餐點有時昂貴，但使用其App仍可獲得超值餐點。消費者加入MyMcDonald’s Rewards會員，每天還可找到餐點1元、半價或買一送一的優惠。新用戶只要下載App、加入MyMcDonald’s Rewards以及購買最低1元產品，便可免費獲得一個大麥克漢堡。麥當勞「周五免費薯條」在2024年也已正式回歸。

4. 消費者在溫蒂漢堡(Wendy’s)只要花5元便可獲得一份雙層培根套餐，裡頭有雙層培根漢堡、雞塊、薯條與一杯飲料。還有4種4元的套餐優惠，例如可選購雞塊、薯條、一杯飲料以及小培根起司漢堡(Jr. Bacon Cheeseburger)、脆皮雞肉三明治或小起司漢堡其中一種。

5. Arby’s餐廳推出的混搭漢堡組合「2/$6 Mix’ N Match」優惠，可選擇兩種漢堡，例如經典烤牛肉、起司魚堡或脆皮起司魚堡。另外，小漢堡僅需1.99元，消費者在Arby’s Rewards App還可找到更多優惠。

6. 賽百味(Subway)餐廳目前提供優惠，消費者透過App或線上點購「十二吋潛艇堡」(footlong subway)，便可以半價優惠獲得第二個潛艇堡。

示意圖。Image by stina_magnus from Pixabay
示意圖。Image by stina_magnus from Pixabay

App 麥當勞 墨西哥

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