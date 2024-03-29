看出消費者受夠高價 折扣超商和一元店把握時機擴張

連鎖一元店達樂(Dollar General)。美聯社

折扣食品雜貨店業者與平價零售商 正努力滿足消費者的需求，尋找更便宜的雜貨選擇。

過去四年，食品雜貨類的價格上漲25%，超過同一時期的整體通膨率20%，諮詢公司Alvarez & Marsal消費者零售集團高級主管克里爾(John Clear)表示，這為折扣和主打價格的零售商敞開大門。

根據分析公司GlobalData的資訊，2019年到2023年底，連鎖一元店達樂(Dollar General)和美元樹(Dollar Tree)、折扣超商 Aldi和Lidl的據點共擴大近17%，管理層最近告訴投資 人，僅達樂一家公司就在美國約75%人口的5哩範圍內設有分店。

對於Aldi、Lidl而言，這一做法已經展現成效，產業專家表示，財務緊張的消費者更願意打破習慣，在必需品方面節省消費。

Aldi是美國成長最快的超市之一，本月該公司宣布充滿雄心的四年擴展計畫，包括開設800家店，以及最近收購南方連鎖超市Winn-Dixie、Harvey的店面改建，根據全美零售聯合會(National Retail Federation)的資訊，Aldi在2022年賺了1240億元，其中400億元在美國。

美元樹和達樂都表示將擴大商店內的自有品牌選項，達樂最近宣布在超過5400家分店銷售新鮮蔬果，約為全部據點的四分之一，執行長瓦索斯(Todd Vasos)告訴投資人：「目標是在2024年增加1500家店的農產品銷售。」

瓦索斯表示，達樂去年開設987家新分店，執行129次的搬遷和2007次改造，該公司上個月開設第2萬家分店，並計畫在今年增加800家分店，重新改造1500家分店，並搬遷85家分店。

但並非一切都一帆風順，美元樹從2019年到2023年增加超過1500家分店，現在計畫減少據點，主要是子公司Family Dollar的店面，預計將在未來幾年關閉近1000家分店。

但該公司的旗艦品牌美元樹一直是個亮點，去年購物人潮增加340萬人，大多數來自年收入超過12萬5000元的家庭。